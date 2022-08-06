RSS
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості.
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 11:43

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:що податки платять тільки збоченці


Тільки декларації для всих. крапка. але у величного немає як він казав, політичної волі.
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 14:50

То не біда, що з чужою жінкою жартував, аби дома ночував!
(Українська приказка)

Схоже, що часи солодкої халви, або - як говорили студенти - «шАри», закінчилися.

Що було ще тиждень тому?
Привозь в Туреччину валізу - одну, дві, чотири чи пʼять валюти - міняй її на турецькі ліри, або навіть не міняй - купуй квартиру, одну, дві, чотири, пʼять…
Або не привозь валізи нахомʼяченоі в Україні валюти: віднеси в Києві в обмінну, тобі за допомогою крипти перешлють в Туреччину - а там на рахунок - і купуй квартири: одну, дві, чотири пʼять…

А бо ще цікавіше: (видалено, секретна інформація).

Ларьок закрився з 15 лютого: Туреччина ввела досить жорсткі міри щодо банківських переказів та не дай Боже використання криптовалюти.

Тепер при банківських переказах на суму до 400 000 лір (орієнтовно 8000$) ВІДПРАВНИК повинен в полі «Інформація про переказ» написати що це за гроші і текст повинен бути не менше, як на 80 символів. З подробицями тобто.
Ну а якщо сума переказу хоч трохи наближається до 1 мільйона лір - то там тільки документи про походження грошей та їх призначення.

Дзвіночки почали дзвонити: сьогодні нашому українцю в Туреччині заблокували досить скромний вхідний переказ від «невідомої» особи на смішну суму 70 000 лір/гривень.
Ех, були часи…
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 15:27

akurt
Чорногорія нещодавно (рік-два тому) перехотіла брати кешем гроші для новобудов.
Все менше країн в яких можна з непідтвердженими грошима щось купити. Албанія може ще пропустить , там ще ті халамидники .

Мені Аліор запустив на рахунок продані мною ж на Бінанс USDT на суму 3.5 тис євро.
Буду перевіряти його далі, коли скаже «стоп! Да ти ухуїв!»
