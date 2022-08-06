Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав:Короче купую будинок в Німеччині. Дав добро на Різдво, процес все тягнеться і тягнеться. Це ще іпотека не задіяна. Пять відсотків податок на купівлю. Це в моїй землі. Я не заздрю людям які купують будинки по пів мільйона і вище. Тільки податок на купівлю виходить суми від яких в піт кидає. Є бундесземлі де податок 6.5 відсотків.
А є в Німеччині податки на володіння нерухомістю як в США? Мається на увазі суттєвий розмір, в Україні вони також є від встановленого метражу, але більше символічні.
Тільки на землю податок. Можлива є якісь виключення. Але ніколи не чув.
akurt написав: 1. Ринок нерухомості Іспанії: Іспанія вступає у 2026 рік у позиції, яку мало хто міг передбачити десять років тому: як один із найстійкіших та найшвидше зростаючих ринків елітного житла в Європі.Поєднання конкурентного ціноутворення, обмеженої пропозиції та високого міжнародного попиту вивело країну на перше місце у світі серед місць для проживання, згідно з останнім звітом Dils Lucas Fox Market Report. Хоча деякі частини Європи продовжують потерпати від наслідків вищих ставок та повільного зростання, Іспанія продемонструвала одні з найсильніших показників на континенті. Продажі житла у першій половині 2025 року досягли 379 484, що є найвищим показником за перше півріччя з часів до фінансової кризи та на 32,6% вище середнього показника за десятиліття. Джерело: https://www.lucasfox.com/news-and-press ... tIQAvD_BwE
Ось вам і конрентно-образне мислення, ось вам і бачення стратегії. В мережі багато роликів від одного українського товстуна - рієлтора по Іспанії. В одному з роликів він сказав дуже просто: за останні 5 років всі ціни зросли в 2 (два) рази - так що там думати... (Звісно, це заява рієлтора, можна не довіряти, але показова). Та й гріх сказати: де пан "Юзік" купив собі квратиру - о, так в Іспанії. І погодьтеся: за помірною цінеою (преса писала 150 000 євро).
А мене навпаки - завжди дивували відносно низькі ціни (особливо ще років 10-15 тому) у Іспанії в порівнянні до Англії, Німеччини, Франції, Нідерландів, Скандинавії і тп. Побувавши там 15 років тому, я не розумів чим ця країна гірша за вище перераховані. Коли хтось казав, що купив віллу біля моря за 70 тис. Євро., а в той час в Англії такі вартували від 300 тис. фунтів. Ну я розумію, що в Іспанії менше роботи та зарплати в порівнянні з цими країнами. Але в наш час, коли з'являються все більше можливостей для віддаленої роботи, то ціни рано чи пізно мали почати вирівнювання.
Ось ви і відповіли на питання. Зараз все більше робіт переходить в онлайн. В Німмечині вже навіть кредити видають онлайн в банках. Сенс купувати будинок за 300 тис. якщо можна купити за 50 тис. десь біля середземного моря де навіть опалення не потрібне.
Зараз все більше робіт переходить в онлайн. В Німмечині вже навіть кредити видають онлайн в банках. Сенс купувати будинок за 300 тис. якщо можна купити за 50 тис. десь біля середземного моря де навіть опалення не потрібне.
Я про цей сенс розповідав з квітня 2018 року, коли ділився баченням саме цього варіанту: за 50 000$ (і дешевше) купити для себе, коханого, для родини, коханої, для дітей, коханих, «запасний аеродром».
P.S. Опалення все ж потрібне: у мене в квартирі в Анталії встановлено два кондиціонера від LG - цього цілком достатньо. Гаряча вода майже весь рік від сонячних колекторів на даху будинку, в якому всього 19 квартир. Утримання обходиться в 750 лір на місяць (приблизно 18$), сплатив податок на квартиру - він складає за рік 3600 лір або приблизно 75€.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 13 кві, 2026 11:33, всього редагувалось 1 раз.
Вы точно живете в Германии? Налог на недвижимость в Германии - Grundsteuer. Расчитывается как Grundsteuerwert × Steuermesszahl × Hebesatz = Grundsteuer Сумма зависит от общины и обычно составляет от 0,98% до 2,84% оценочной стоимости. Grundsteuer платят четырьмя частями — 15 февраля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября.
Ви німецький колись вивчали ? Слово Grundstück вам відоме ? Зможете фразу перекласти ? Die Grundsteuer (GrSt) ist in Deutschland eine Steuer auf das Eigentum, aber auch auf Erbbaurechte an inländischen Grundstücken und deren Bebauung, die der Eigentümer zu zahlen hat. https://de.wikipedia.org/wiki/Grundsteuer_(Deutschland)
Перевести могу, хоть и не изучал немецкий. А вот законы - изучал. И вам рекомендую. Почитайте для повышения знаний о Grundsteuer и порядке его оплаты официальные документы а не Вики.
Die Grundsteuer wird auf den Grundbesitz erhoben. Hierzu gehören Grundstücke einschließlich der Gebäude sowie Betriebe der Land- und Forstwirtschaft. Gezahlt wird sie grundsätzlich von den Eigentümerinnen und Eigentümern. Im Fall der Vermietung kann die Grundsteuer gemäß den geltenden zivilrechtlichen Bestimmungen über die Betriebskosten auf die Mieterinnen und Mieter umgelegt werden.
Людина запитала чи є податок а Німеччині як в Україні на квадратні метри. В Україні наскільки я знаю податок платиться після переходу метрів у власності відмітки 50 м. А Німеччині всі платять податок Grundsteuer як власники землі так і власники квартир. Такого податку на нерухомість як в Україні в Німіччині не має.
В Україні наскільки я знаю податок платиться після переходу метрів у власності відмітки 50 м. А Німеччині всі платять податок Grundsteuer як власники землі так і власники квартир. Такого податку на нерухомість як в Україні в Німіччині не має.
Налог на владение недвижимостью есть как в Украине так и в Германии. То, что в Украине он рассчитывается от "лишних" метров а в Германии от оценочной стоимости недвижимости (с коэфф земель) в %% - сути не меняет. Вы, как по Украине не знаете как он он рассчитывается, так и по Германии.
Не знаю як розразовується. Мені це не потрібно. Всі мої знайомі не платять суттєвих податків на володіння нерухомості.
Було запитання автора. "А є в Німеччині податки на володіння нерухомістю як в США? Мається на увазі суттєвий розмір"
Ні вуликих податків не має. Є Grundsteuer які платять всі і власники землі і власники квартир. Я не чув чув щоб він був суттєвий і щоб хтось сказав що він був великий.
