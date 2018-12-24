За останні 23 роки українці відчувають себе...

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PSL написав:Нужно еще в феврале провести опрос, когда народ новые платежки получит: вся коммуналка поднялась, теперь 80% будут счастливы.
А ще в опитування додати питання: - Як ви спачуєте за комунальні послуги? З варіантами: - Взагалі не плачу; - Це мені комунальні підприємства платять; - Отримав - заплатив; - Отримав - самостійно перерахував - заплатив; - Отримав - шматок заплатив - отримав - шматок заплатив - шматок заплатив - хух виплатив - отримав - отримав - шматок заплатив...
Я думаю перед выборами будут статьи о том что при президенте Порошенко люди уже начали жить как в ЕС Это есть предвыборная технология - окрасить суровый реальный мир в мифические краски всенародного благоденствия и счастья . Может человек с недалеким умом начитавшись данных статей и насмотревшись в телевизоре покращень сам начнет верить в то , что жизнь при этой власти просто сказка и перестанет замечать свои ноги стоящие в дерьме .
Лідія Гайдар 24 декабря 2018 г. в 02:28 · Відносно всіх оцих соціяльних опитувань та замірів. Писала вже про це кілька разів, але варто повторити: за два чи три тижні до початку Майдану відомий український соціолог Ірина Бекешкіна розповідала про велике опитування, яке щойно було проведене в усіх регіонах України. З якого, в тому числі, соціологи зробили висновок, що НІЯКІ події в державі та навколо неї не викличуть масових народних протестів - навіть відмова Януковича від підписання асоціації з ЄС, - все обмежиться хіба що якимись місцевими виступами, не більше. Бекешкіна тоді окремо підкреслювала, що-де Україна наразі не готова до протестів в загальнонаціональному масштабі. І це було об'єктивне дослідження, а не та замовлена локшина, яку соціологи намагаються зараз вішати нам на вуха.
yanyura написав:Лідія Гайдар 24 декабря 2018 г. в 02:28 · Відносно всіх оцих соціяльних опитувань та замірів. Писала вже про це кілька разів, але варто повторити: за два чи три тижні до початку Майдану відомий український соціолог Ірина Бекешкіна розповідала про велике опитування, яке щойно було проведене в усіх регіонах України. З якого, в тому числі, соціологи зробили висновок, що НІЯКІ події в державі та навколо неї не викличуть масових народних протестів - навіть відмова Януковича від підписання асоціації з ЄС, - все обмежиться хіба що якимись місцевими виступами, не більше. Бекешкіна тоді окремо підкреслювала, що-де Україна наразі не готова до протестів в загальнонаціональному масштабі. І це було об'єктивне дослідження, а не та замовлена локшина, яку соціологи намагаються зараз вішати нам на вуха.
Але, як завжди, щось пішло не так... Мабуть контингент опитуваних був не той.
yanyura написав:Лідія Гайдар 24 декабря 2018 г. в 02:28 · Відносно всіх оцих соціяльних опитувань та замірів. Писала вже про це кілька разів, але варто повторити: за два чи три тижні до початку Майдану відомий український соціолог Ірина Бекешкіна розповідала про велике опитування, яке щойно було проведене в усіх регіонах України. З якого, в тому числі, соціологи зробили висновок, що НІЯКІ події в державі та навколо неї не викличуть масових народних протестів - навіть відмова Януковича від підписання асоціації з ЄС, - все обмежиться хіба що якимись місцевими виступами, не більше. Бекешкіна тоді окремо підкреслювала, що-де Україна наразі не готова до протестів в загальнонаціональному масштабі. І це було об'єктивне дослідження, а не та замовлена локшина, яку соціологи намагаються зараз вішати нам на вуха.
Але, як завжди, щось пішло не так... Мабуть контингент опитуваних був не той.
Опрос Бекешкиной 2013 год: 77% полагают, что сделали правильный выбор, проголосовав за ту или иную партию, 9% признают, что ошиблись, и 14% затруднились с ответом. К тому же полностью и преимущественно позитивно оценивают деятельность партии, за которую голосовали на выборах, 73% опрошенных.
freeze написав:Опрос Бекешкиной 2013 год: 77% полагают, что сделали правильный выбор, проголосовав за ту или иную партию, 9% признают, что ошиблись, и 14% затруднились с ответом. К тому же полностью и преимущественно позитивно оценивают деятельность партии, за которую голосовали на выборах, 73% опрошенных.
Знайдіть передвиборчі рейтинги, які опублікувала її компанія, і зрівняйте з результатами виборів. Інакше ні про що.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...