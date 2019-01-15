RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Що турбує українців
найбільше (опитування)

Що турбує українців найбільше (опитування)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 01:54

  Tegularius написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
4,4% опитаних турбує низький рівень зарплат або пенсій.

Дивися повний текст Що турбує українців найбільше (опитування).

Больше всего беспокоит военный конфликт, что вполне разумно.
Пока он продолжается - о реформах и инвестициях можно забыть.

О чем это говорит в перспективе выборов?
  • Если победит кто-то из тройки Вилкул-Мураев-Бойко, то это конфликт гарантированно прекратится в течение нескольких дней, т.к. исчезнет основание для него.
  • В случае победы Порошенко - имеем гарантированное продолжение его на ближайшие 5 лет. Для РФ Порошенко нерукопожатный, а без переговоров руководства двух стран на высшем уровне ничего решить невозможно.
  • В случае победы Тимошенко или Зеленского - есть небольшой шанс на договоренность и мир. Нет непреодолимых препятствий для того, чтобы состоялись переговоры Путина с кем-то из них двоих. Шансы на успех имхо гораздо меньше 50%, но всё же они появятся.

Не конфликт прекратится, а государственность украинская прекратится. Вернемся в состояние российской колонии. А быть колонией у, по сути, африканского государства - это приговор.
Тысячи людей жизнь положили, чтобы Украина, наконец, обрела независимость от России, а вы готовы насрать на их еще свежие могилы.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 22 січ, 2019 01:58, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 27629
З нами з: 25.10.12
Подякував: 713 раз.
Подякували: 3071 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 01:58

  airmax78 написав:Не конфликт прекратится, а государственность украинская прекратится. Вернемся в состояние российской колонии. А быть колонией у, по сути, африканского государства - это приговор.

Как будто сейчас Украина более независима, чем была до переворота 14 года. Не смешно даже.
У матросов нет стоп-лоссов
Tegularius
 
Повідомлень: 773
З нами з: 11.02.14
Подякував: 125 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 02:00

  Tegularius написав:
  airmax78 написав:Не конфликт прекратится, а государственность украинская прекратится. Вернемся в состояние российской колонии. А быть колонией у, по сути, африканского государства - это приговор.

Как будто сейчас Украина более независима, чем была до переворота 14 года. Не смешно даже.

От России Украина сейчас независима, как никогда до этого. И это вы видите отчетливо по движениям курса гривны к доллару и рубля к доллару.
airmax78
 
Повідомлень: 27629
З нами з: 25.10.12
Подякував: 713 раз.
Подякували: 3071 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 02:08

  airmax78 написав:От России Украина сейчас независима, как никогда до этого. И это вы видите отчетливо по движениям курса гривны к доллару и рубля к доллару.

В современном мире независимость - это экономическая категория. Независимы страны с самодостаточной экономикой. А страна, чья экономика зависит от милости иностранных благодетелей и кредиторов таковой не является по определению.
У матросов нет стоп-лоссов
Tegularius
 
Повідомлень: 773
З нами з: 11.02.14
Подякував: 125 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 02:10

Отсюда вывод - если действительно волнует независимость Украины - надо выбирать из тех, кто говорить об её экономике и имеет реалистичные планы её оздоровления.
Ранее курс гривны как и рубля зависил от состояния сырьевых рынков. Поэтому они колебались б/м параллельно. А сейчас курс гривны рисуют в кабинетах МВФ.
У матросов нет стоп-лоссов
Tegularius
 
Повідомлень: 773
З нами з: 11.02.14
Подякував: 125 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 02:11

  Tegularius написав:
  airmax78 написав:От России Украина сейчас независима, как никогда до этого. И это вы видите отчетливо по движениям курса гривны к доллару и рубля к доллару.

В современном мире независимость - это экономическая категория. Независимы страны с самодостаточной экономикой. А страна, чья экономика зависит от милости иностранных благодетелей и кредиторов таковой не является по определению.

У нас сейчас, благодаря 26 годам анабиоза большей части общества, нет другой альтернативы. Или временная зависимость от иностранных кредиторов. Или африканская колония на ближайшие nn лет. К чему приводит второй путь мы хорошо знаем за всю нашу долгую историю в качестве колонии.
airmax78
 
Повідомлень: 27629
З нами з: 25.10.12
Подякував: 713 раз.
Подякували: 3071 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 02:18

  Tegularius написав:Отсюда вывод - если действительно волнует независимость Украины - надо выбирать из тех, кто говорить об её экономике и имеет реалистичные планы её оздоровления.
Ранее курс гривны как и рубля зависил от состояния сырьевых рынков. Поэтому они колебались б/м параллельно. А сейчас курс гривны рисуют в кабинетах МВФ.

Львиная доля позитивных изменений по части экономики за последние 4.5 года, произошла в Украине благодаря давлению со стороны МВФ и МБ. Курсы наши больше не пляшут вместе потому что разорвана связь между экономиками. Нет перетока ресурсов. Нет больше такой зависимости от экспорта в Россию.
И, напомню, президент в Украине не отвечает напрямую за экономику. Внешняя политика и армия - вот его основные задачи. И я не вижу никого ни из той своры голодных собак, которая, уже заявилась, ни из тех, кто еще на низком старте, кто мог бы хотя бы отдаленно сравниться с Порохом на этих напрвлениях.
airmax78
 
Повідомлень: 27629
З нами з: 25.10.12
Подякував: 713 раз.
Подякували: 3071 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 02:34

  airmax78 написав: Внешняя политика и армия - вот его основные задачи. И я не вижу никого ни из той своры голодных собак, которая, уже заявилась, ни из тех, кто еще на низком старте, кто мог бы хотя бы отдаленно сравниться с Порохом на этих напрвлениях.

Джавелины, из которых нельзя стрелять. Томос, который пока что не признал ни один из 14 патриархатов. Квоты на экспорт в ЕС, которые заканчиваются к середине января. Безвиз - ну за него спасибо, хотя и до этого украинцы ездили в Европу без особых проблем. Армия согласно рейтингу globalfirepower занимает 29-е место, а в 2014 было 21-ое.
Tegularius
 
Повідомлень: 773
З нами з: 11.02.14
Подякував: 125 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9101112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Податкова назвала кількість українців з річним доходом...
R2 » Пон 21 січ, 2019 12:04
3 137
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 січ, 2019 16:59
safonovstanislav
Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані... 1 ... 4, 5, 6
R2 » Суб 19 січ, 2019 11:47
50 3125
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 січ, 2019 15:50
katso
Шахраї оголосили "полювання" на українців, які торгують... 1 ... 4, 5, 6
R2 » Вів 15 січ, 2019 12:35
57 4265
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 січ, 2019 13:49
mykhaylo_burtnyy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.