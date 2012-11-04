RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Банківські депозити
/
списки фонд гарантирования

списки фонд гарантирования
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 09:55

списки фонд гарантирования

как можно онлайн по инн узнать есть выплаты по фонду или нет без привязки к банку?
форма пумб не работает
в альфа банк вроде тоже не обновляется
zoawlhxc
 
Повідомлень: 102
З нами з: 22.06.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 09:59

Re: списки фонд гарантирования

zoawlhxc написав:как можно онлайн по инн узнать есть выплаты по фонду или нет без привязки к банку?
форма пумб не работает
в альфа банк вроде тоже не обновляется
Пишите в теме банка, по которому ждёте выплаты.
Начали выплаты или нет - можно узнать на сайте ФГВФЛ
Если начали, позвоните в КЦ любого банка - агента фонда и уточните
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23190
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1102 раз.
Подякували: 5264 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:12

интересует универсальное решение
я говорю инн и получаю ответ есть в списках или нет
хочу проверить у родителей выплаты
в фонде спрашивают конкретный банк, а если несколько вкладов было в разных банках
zoawlhxc
 
Повідомлень: 102
З нами з: 22.06.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Хто надіється, що Фонд гарантування поверне вклад???
Anonymous » П'ят 19 вер, 2014 19:03
1 3680
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 вер, 2014 11:32
sinowi
Фонд гарантированных вкладов
Anonymous » Вів 27 лис, 2012 22:27
2 4388
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 гру, 2012 09:31
magnet
Что будет с ФОндом гарантирования вкладов, в случае кризиса?
Anonymous » Нед 04 лис, 2012 10:08
4 3634
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 лис, 2012 10:41
Lukecho

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.