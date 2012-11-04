как можно онлайн по инн узнать есть выплаты по фонду или нет без привязки к банку?
форма пумб не работает
в альфа банк вроде тоже не обновляется
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Додано: Пон 14 січ, 2019 09:55
списки фонд гарантирования
как можно онлайн по инн узнать есть выплаты по фонду или нет без привязки к банку?
форма пумб не работает
в альфа банк вроде тоже не обновляется
Додано: Пон 14 січ, 2019 09:59
Re: списки фонд гарантирования
Пишите в теме банка, по которому ждёте выплаты.
Начали выплаты или нет - можно узнать на сайте ФГВФЛ
Если начали, позвоните в КЦ любого банка - агента фонда и уточните
Додано: Пон 14 січ, 2019 10:12
интересует универсальное решение
я говорю инн и получаю ответ есть в списках или нет
хочу проверить у родителей выплаты
в фонде спрашивают конкретный банк, а если несколько вкладов было в разных банках
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