Вот именно. Б5 и Пудра -- эт две половинки на одном тарифе, они могут быть допками др. для друга. Лепите их в ОДНОЙ строке рейтинга
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 29 січ, 2020 22:52
Re: Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки
Вот именно. Б5 и Пудра -- эт две половинки на одном тарифе, они могут быть допками др. для друга. Лепите их в ОДНОЙ строке рейтинга
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 18 лют, 2020 15:50
Коко-банк не открывает кредитную карту, если ты зарегистрирован ФОП-ом менее чем 3 месяца, остальные твои официальные доходы их не интересуют)
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