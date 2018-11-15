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Finance.ua: Битва
платних розстрочок

Finance.ua: Битва платних розстрочок
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:24

Finance.ua: Битва платних розстрочок

Пропонуємо до обговорення:
Приватбанк vs monobank vs Альфа-Банк
Часи, коли "Приват" був єдиним банком, де можна було оформити розстрочку, йдуть в минуле. Нещодавно його монополію на безкоштовну розстрочку зруйнував monobank. Якщо ж говорити про аналогічні платні сервіси, то тут пропозицій ще більше. Сьогодні ми порівняємо три найпопулярніші платні сервіси з оплати покупок частинами, які пропонують Приватбанк, monobank і Альфа-Банк.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 01:23

"Желательно заранее пополнить карту и в Альфа-Банке. Если перед списанием рассрочки этого не сделать, то кредитка прото «выпадает» из льготного периода, и банк насчитает 3,3% комиссии на всю задолженность."

Неоднократно ежемесячный платеж по рассрочке списывался из кредитного лимита, никакой комиссии за это банк не брал.
alter
 
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