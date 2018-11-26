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EximBonus Bot

EximBonus Bot
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 171172173174
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 09:58

Заглушил бота.
Надеюсь - до осени, но очень сомневаюсь.

Как по мне - уникальная была программа, лучшая за всю новейшую историю.
Аминь
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 01:42

  mustbe написав:Заглушил бота.
Надеюсь - до осени, но очень сомневаюсь.

Как по мне - уникальная была программа, лучшая за всю новейшую историю.
Аминь


за всю новейшую историю самая лучшея программа была в Идея-банке в 2013 г. ... 2% за всё, в т.ч. и за п2п :lol: и в ВТБ-банке 0,5% за все в т.ч. за п2п )
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