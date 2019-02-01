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Рейтинг неэффективности: топ-20
наихудших госпредприятий

Рейтинг неэффективности: топ-20 наихудших госпредприятий
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Календар зборів акціонерів емітентів цінних паперів України. Обговорення емітентів і отримання дивідендів за акціями, нові українські емітенти.
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 16:19

Рейтинг неэффективности: топ-20 наихудших госпредприятий

Зображення

В январе Минэкономразвития обнародовало отчет о результатах деятельности 100 крупнейших (по общей стоимости активов) предприятий государственного сектора экономики за шесть месяцев 2018 г.

Источник https://www.minprom.ua/news/250938.html
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