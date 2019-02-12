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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

Какую сумму Вы обычно тратите на подарки?

Поделитесь, интересно мнение каждого читателя! 1.9 5 30
До 1 тыс. гривен
70%
21
До 2 тыс. гривен
7%
2
До 4 тыс. гривен
0
0
До 5 тыс. гривен
7%
2
Больше 5 тыс. гривен
17%
5
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 11:33

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По последним статданным в 2019 году День святого Валентина планирует праздновать три четверти украинцев. :)
Любопытно, но чтобы удивлять любимых, и дарить подарки на такие праздники, как День св. Валентина, 8 Марта, и т.д., украинцы часто тратят последние средства. Некоторые даже берут для подарков микрокредиты.

Расскажите, сколько денег на подарки в эти праздники тратите вы?
Какие подарки вы обычно дарите и как дорого они вам обходятся?Если ли у вас лимиты, либо вы готовы потратить даже последнее (главное, чтобы любимый человек был доволен)? Либо наоборот, считаете, что на таких праздниках лучше экономить?
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Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 16:29

З такими цінами сумніваюся, що можна знайти щось дуже дешеве. А от якщо про подарунок подумати завчасно то можна зекономити. Можна натрапити на привабливі акційні пропозиції, ті ж самі покупки з вигідним кешбеком чи промокодом. Головне обдумати, що купувати і чи дійсно потрібне це близькій людині, а не купити бо акція
Пчёлка
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 16:48

Re: Поделитесь, интересно мнение каждого читателя!

Наприклад, є чудовий магазин дизайнерських годинників ZAVOD

Є в них і власний, український, бренд годинників RIDER1991
А до 14.02 в них акція - при купівлі двох годинників - на обидва знижка 14%
Сторінка акції - https://zavodshop.com.ua/i/catalog/watches/351.htm?fid=12

То ж власне я хоч сам і байдужий до самого свята, але чом би не придбати гарну річ зі знижкою - то ж скористався
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 18:59

Никогда ничего не дарил своей жене ни на день рождения ни на 8 марта ни на Валентина. Вообще не понимаю, как можно своей жене что-то дарить? Если у вас настоящая семья, то все ваши деньги общие! То есть я должен взять свои ( а значит и ее деньги! ) и купить за общие деньги подарок.... С таким же успехом она сама может взять эти же деньги и купить все что нужно.
Ferox
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 19:32

Странный вопрос в голосовалке: "Какую сумму Вы обычно тратите на подарки?"
По-моему очевидно, что сумма подарка зависит как минимум от важности праздника и степени родства с человеком.
Юбилей жены и др коллеги по работе - немного разные праздники, и суммы будут, соответственно разные
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 20:47

Якщо говорити про день Валентина чи 8-ме березня, то не вважаю їх аж такими значними святами, щоб витрачати на подарунки великі суми. Скоріше так - сувеніри, хоча і намагаюсь, щоб вони були корисними.
Financial Expert
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 21:38

mustbe в темі ж вроді вказано
Любопытно, но чтобы удивлять любимых, и дарить подарки на такие праздники, как День св. Валентина, 8 Марта

Гадаю, саме про ці свята, які наближаються мається на увазі

Никогда ничего не дарил своей жене ни на день рождения ни на 8 марта ни на Валентина

Щось зовсім у нас мужчин романтиків немає :oops:
Пчёлка
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 00:06

  Ferox написав:Никогда ничего не дарил своей жене ни на день рождения ни на 8 марта ни на Валентина. Вообще не понимаю, как можно своей жене что-то дарить? Если у вас настоящая семья, то все ваши деньги общие! То есть я должен взять свои ( а значит и ее деньги! ) и купить за общие деньги подарок.... С таким же успехом она сама может взять эти же деньги и купить все что нужно.

:!: cогласен +-
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 13:12

ну вы даете, как же это так, у жены, ближайшего человека, праздник. особенно про день рождения я вообще в шоке был. внимание же важно. надеюсь хоть завтрак ей в праздничные дни можете сделать и посуду за всеми помыть... никто не говорит тратить миллионы
maxgordeev
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 19:20

"Праздник" это разве что для торговцев цветами и розовыми плюшевыми ж***, которые почему-то принято называть сердцами. Не праздную(ем), не собираемся. Трачу (им) 0 гривен.
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Против Косы, Клоуна, Палковводца.
Solar_simfi
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