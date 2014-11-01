Что скажете?
Я реальным буду владельцем своих метисов или это Кухня?
Кто то выводил деньги от них? Есть проблемы?
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 04 бер, 2019 17:59
EXANTE Кухня или Реальный брокер?
Что скажете?
Я реальным буду владельцем своих метисов или это Кухня?
Кто то выводил деньги от них? Есть проблемы?
Додано: Пон 13 січ, 2020 14:38
ексанте что-то среднее. меньше "брокер" чем IB, например, но больше, чем типа форекс клаб работают по общему счету. вопрос, хотите ли вы, чтобы ваши активы были общем котле брокера без особой истории, слепленного на коленке нашими ребятками?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 18 січ, 2020 18:29
Тогда что бы вы посоветовали? Дело в том что брокер универ предлагают доступ через них и уверяют что там не кухня, какие есть альтернативы?
Додано: Нед 19 січ, 2020 12:12
почему не открыть напрямую в IB? максимально дешево и максимально надежно
главное оружие рашистов - ложь
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