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EXANTE Кухня или
Реальный брокер?

EXANTE Кухня или Реальный брокер?
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2019 17:59

EXANTE Кухня или Реальный брокер?

Что скажете?
Я реальным буду владельцем своих метисов или это Кухня?
Кто то выводил деньги от них? Есть проблемы?
МТ2000
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 13:38

Тоже интересно, но я смотрю никто не знает
Loafer
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 14:38

  Loafer написав:Тоже интересно, но я смотрю никто не знает


ексанте что-то среднее. меньше "брокер" чем IB, например, но больше, чем типа форекс клаб :mrgreen: работают по общему счету. вопрос, хотите ли вы, чтобы ваши активы были общем котле брокера без особой истории, слепленного на коленке нашими ребятками?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:29

Тогда что бы вы посоветовали? Дело в том что брокер универ предлагают доступ через них и уверяют что там не кухня, какие есть альтернативы?
Loafer
 
Повідомлень: 2
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 12:12

  Loafer написав:Тогда что бы вы посоветовали? Дело в том что брокер универ предлагают доступ через них и уверяют что там не кухня, какие есть альтернативы?


почему не открыть напрямую в IB? максимально дешево и максимально надежно
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлень: 4414
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Подякували: 1185 раз.
 
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