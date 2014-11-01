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EXANTE Кухня или
Реальный брокер?

EXANTE Кухня или Реальный брокер?
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 08:04

Для украинских - dragon, icu
Для зарубежных - IB
PS4
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 22:07

Re: EXANTE Кухня или Реальный брокер?

Маю два рахунки у IB та Ексанте (через Універ). Стакани абсолютно ідентичні. Термінал IB быльш крутий та інформативний. Термінал для мобільного у Ексанте не гірший за ІБ. Підтримка на Ексанте відповідає протягом 3 хвилин. Якщо виникають питання щодо рахунку, це в підтримку Універа, інше безпосередньо в Ексанте. Підтримка російськомовна, але українську теж розуміють)) Був приємно вражений, двд нараховують на початок екс дейт. Окремо про тарифи: 0,02 долл на будь-який папірус у Штатах, це дуже приємно ( це 0,006% для папіруса ціною 350$) . Універ видає довідку про отримані доходи чи збитки, за бажанням клієнта може виступити налоговим агентом. Використовую ІБ на довгострок, Ексанте для інтрадея. Торгую другий місяць, поганого не скажу ніц.
bulldog-zp
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 22:11

Re: EXANTE Кухня или Реальный брокер?

  PS4 написав:Для зарубежных - IB


шлак,
їх штафанули на 38 000 000 баксів за недодержання KYC, AML
усім екс-СНГ блочать рахунки без попередження і пояснення
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 22:53

greenozon
Я особисто рунету не довіряю, на англомовних сайтах рейтинг Ексанте як брокера на середньому рівні чи навіть вище. В Універі запевнили, що випадків блокування рахунків їхніх клієнтів не було. Підстав недовіряти Універу у мене не має, я клієнт Універа з 2013 року. Я завів на ексанте мінімально можливу суму 2000$. Так, почухати руки кожного дня. А на ІБ мінімальна сума маржинального рахунку на порядок вища. Я не агітую і не порівнюю ризики. Завтра поцікавлюсь, чи можу я перевести частину цп на українського зберігача. Може є на форумі люди яким реально, а не в рунеті, заблочили рахунки Ексанте? Як мені заблочать напишу.
bulldog-zp
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:10

  bulldog-zp написав:Завтра поцікавлюсь, чи можу я перевести частину цп на українського зберігача.

Вартість переводу на українського збервгача 80 євро за тікер. Умови обліку, такі самі як і всіх інших іноземних акцій ( хто має МХП знає)
bulldog-zp
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:25

  bulldog-zp написав:
  bulldog-zp написав:Завтра поцікавлюсь, чи можу я перевести частину цп на українського зберігача.

Вартість переводу на українського збервгача 80 євро за тікер. Умови обліку, такі самі як і всіх інших іноземних акцій ( хто має МХП знає)


Здравствуйте.

Если купить акции через Универ (Exante), то потом эти бумаги можно будет перевести на обычный счет в Универе (по 80 евро за тикер) и они там будут храниться так же, как если бы я купил эти бумаги просто на УБ (МХП, Apple)?
vARDAmir
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 21:20

vARDAmir
Так. Але за детальною інформацією звертайтеся до них.
bulldog-zp
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:16

Судя по тому, что это какой-то новый брокер, то скорее всего что окажется кухней и сольется через пару-тройку месяцев. Советую лучше с проверенными брокерами сотрудничать, по типу телетрейда
joints
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 09:35

  bulldog-zp написав:vARDAmir
Так. Але за детальною інформацією звертайтеся до них.

Большое спасибо за ответ.
vARDAmir
 
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  #<12
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