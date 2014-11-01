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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 31 гру, 2020 00:07
Re: EXANTE Кухня или Реальный брокер?
фьючами не цікавлюсь. Універ доп комісії не бере.Сепа нема. Наче маржин в іб від 20к. в мене 5к в іб діє Т+2
Додано: Чет 31 гру, 2020 10:58
А на чому ж тоді заробляє субброкер? Т+2 це на cash аккаунті? Там є якісь додаткові обмеження по reg T, де неможна подавати акцію раніше 2-х днів, поки не зарахуються кошти, інакше заморозять акк на 90 днів. Оце куди не плюнь, всюди якісь обмеження і запрєти.
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:35
CuT
Откат по комис.
А мелких везде не любят. Времени тратишь что на 5к, что на 500к одинаково, а заработок в 100 раз меньше.
По личному опыту, мелкие клиенты менее компетентны, и любят все расспрашивать. Я не против, но выгода на единицу времени - никакая.
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