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Что вы ждете от курса
доллара после выборов?

Что вы ждете от курса доллара после выборов?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5678

Какой курс гривны вы ожидаете после выборов?

Что вы ждете от курса доллара после выборов? 2.6 5 51
1. меньше 27
22%
11
2. 27 - 28.50
25%
13
3. 28.50 - 30
33%
17
4. 30-35
10%
5
5. больше 35
10%
5
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 07:15

Re: Что вы ждете от курса доллара после выборов?

А тепер, з новим президентом, який курс очікуєте?
ЯСкептик
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 09:01

  ЯСкептик написав:А тепер, з новим президентом, який курс очікуєте?

А где новый президент? Пока ещё старый никуда не уходит и видимо не особо собирается, поэтому колебаний быть не должно. Как по мне для курса пока позитив, старая система пока на местах, шатать ситуацию не будут)
Blekster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:49

... а хто ще поділиться своєю стратегією?

...коротше кажучи, я на позитиві після виборів - буду формувати(і вже почав) свій валютний кошик по-іншому!
- тепер планую НЕ 90/10(чи 98/2) дол/грн, а 40/60 - або, навіть, 30/70 дол/грн, а пізніше, поступово конвертуючи у грн і на депостовці....

...і формую я кошик порційно на протязі 3 міс. - закінчую формування в липні, а там вже по ситуації курсу - можу пару %% збільшити на користь долара...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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  #<1 ... 5678
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