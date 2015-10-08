Что вы ждете от курса доллара после выборов?

Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:49

...коротше кажучи, я на позитиві після виборів - буду формувати(і вже почав) свій валютний кошик по-іншому!

- тепер планую НЕ 90/10(чи 98/2) дол/грн, а 40/60 - або, навіть, 30/70 дол/грн, а пізніше, поступово конвертуючи у грн і на депостовці....



...і формую я кошик порційно на протязі 3 міс. - закінчую формування в липні, а там вже по ситуації курсу - можу пару %% збільшити на користь долара...

...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4