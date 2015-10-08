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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 кві, 2019 07:15
Re: Что вы ждете от курса доллара после выборов?
А тепер, з новим президентом, який курс очікуєте?
Додано: Пон 01 кві, 2019 09:01
Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:49
... а хто ще поділиться своєю стратегією?
...коротше кажучи, я на позитиві після виборів - буду формувати(і вже почав) свій валютний кошик по-іншому!
- тепер планую НЕ 90/10(чи 98/2) дол/грн, а 40/60 - або, навіть, 30/70 дол/грн, а пізніше, поступово конвертуючи у грн і на депостовці....
...і формую я кошик порційно на протязі 3 міс. - закінчую формування в липні, а там вже по ситуації курсу - можу пару %% збільшити на користь долара...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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