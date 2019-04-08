Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Фінансові афери та кримінал / «Аладдин-принт» - крупнейшая

саентологическая копания в Хар «Аладдин-принт» - крупнейшая саентологическая копания в Хар + Додати

тему Відповісти

на тему Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.

Додано: Вів 09 кві, 2019 11:47 «Аладдин-принт» - крупнейшая саентологическая копания в Хар

Несколько лет я работала в одной из крупнейших типографий Харькова «Аладдин-принт». За призмой успешной и процветающей компании скрывались низкие зарплаты сотрудников и 10 часовой рабочий день! Но не это самое кошмарное в деятельности компании. Директор Андриан Ниценко - убежденный саентолог. Что такое саентология я узнала только придя в эту компанию. Сначала от увиденного у меня было недоумение. Работа была нужна и я, как говорится, «включила дурочку»: пусть говорят, что хотят, мне только работу получить, а эту странную религию я обойду стороной. Не получилось...

Практически все сотрудники (особенно руководящий состав) практикуют доносы, называя их докладами. Доносы, шантаж и унижения были обычными явлениями в компании. Каждый рабочий день начинался «пятиминуткой», где специальный «инструктор» давал наставления всем сотрудникам на день, рассказывал «хорошие новости» о процветании компании (это на фоне систематических задержек и без того не очень большой зароботной платы). Это называлось «надеть шляпу». Натянутые улыбки, аплодисменты друг другу с утра – были просто невыносимы... До начала работы в компании таких открытых попыток зомбирования людей я никогда не видела.



Продолжалась обработка сознания на еженедельных собраниях, которые проходили каждый четверг. На них часами рассказывали о том, как нам всем повезло быть сотрудниками процветающей компании, мы должны быть благодарны директору за шанс стать частью коллектива. Если кого-то из сотрудников увольняли, на общем собрании объявлялось, что он уволен за воровство и др. безнравственные поступки, враг компании, тянет вниз всю компанию и каждого из нас и общение с этим человеком запрещено всем работающим сотрудникам.

Также все сотрудники подписывали правила компании, которые запрещали выкладывать фотографии с работы, писать в соцсетях несогласованные посты. Для примера, одна из менеджеров выложила в соцсети картинку (смысл, шуточная картинка о том, как она устала работать). Тут же ее вызвали к директору, приказали удалить пост, так как он дискредитирует компанию и вскоре она была уволена. В компании существует специальный чат для приближенных сотрудников, в котором раздаются команды сотрудникам. Ослушание грозит мгновенным увольнением.

УПРАВЛЕНИЕ ТИПОГРАФИЕЙ РАЗРАБОТАНО компанией BusinessForward, ЗА ЧТО ЕЙ ОГРОМНОЕ СПАСИБО

Структура предприятия четко расписывает, обязанности каждого. При этом реально работают только половина штата, остальные выполняют «трудную миссию» надсмотра и слежки. Каждый новый сотрудник попадает в специальную комнату к так называемому инструктору, который не пытается повысить профессионализм сотрудника (да и невозможно это сделать инструктору, который о полиграфии знает только то, что написано в инструкции), а начинает проводить четкую линию компании. Рассказы об успехе «Аладдин-принта», о том, как повезло сотруднику попасть сюда. На вопросы о ЗАРПЛАТЕ, звучит размытый ответ, что попав сюда, каждый получает больше, чем денежные знаки, а возможность «прикоснуться к логотипу» и работать в крупной компании.

http://bforward.com.ua/comment - благодарственный отзыв Андриана Ниценко .

О компании, разработавшей систему управления есть многочисленные отзывы в интернете. Это еще одна саентологическая контора в Харькове, которая работает то ли под прикрытием, то ли по молчаливому согласию правоохранительных органов. Наверное, следует поработать в компании с четкими саентологическими законами, чтобы понять, почему эта деятельность запрещена во многих странах мира.



Отдельно отмечу корпоративы типографии «Аладдин –принт». За яркими фотографиями в соцсетях, которые как по команде выкладывали «ведущие» сотрудники «Аладдина», крылось немерянное потребление алкоголя, разврат (в компании поощрались сексуальные контакты между членами коллектива, в том числе женатыми). Даже штат формировался с прицелом на будущее. Отдельные сотрудницы «подкладывались» под нужного коллегу для обеспечения надежного компромата. Яркий пример свои подопечным подавал сам Андриан, на глазах жены заведя роман с HR-директором Юлией Поречной. Ни у кого не вызывает сомнения, за какие такие «заслуги» эта девушка ежемесячно посещает заграницу:)))

Кроме того, офис содержит более 60 камер видеонаблюдении, на которые и записываются не только рабочие моменты компании, но и собирается компромат на каждого, который без зазрения совести используют при малейшей попытке непослушания.

На корпоратив (будь то пьянка в кабаке или поездка на море, приглашаются не все), а только те, кто, по словам директора, «проявил послушание и хорошее поведение» - согласитесь довольна странная формулировка для поощрения сотрудников.

К слову, все поощрения сотрудников, производятся в нематериальной форме: это публичная похвала на собрании, присвоение должности старшего отделом или (в случае высочайшей заслуги) возможность посетить тренинги по развитию личности, бизнес-качеств и т.д. у известных харьковских саентологов с целью дальнейшей промывки мозгов.

Отдельно внимания заслуживает возможность, которой могут воспользоваться сотрудники типографии, а именно «продать себя в рабство». Услышав первый раз о такой возможности, моему удивлению не было предела. Смысл заключается в следующем: сотрудник, но только лояльный к руководству, может взять денежный займ у директора и выплачивать частями из заработной платы. За данную «благодать от руководителя» сотрудник подписывал договор о пожизненной работе в компании (т.е. продавая себя в рабство), разорвать который можно было только по инициативе Андриана.

На работу зачастую берутся люди без опыта и квалификации, согласные работать за мизерную зарплату. Кроме того, строгая система штрафов не оставляет возможности получить полностью ежемесячный оклад. Хорошо себя в компании чувствуют менеджеры, которые имеют возможность сваливать вину за свои ошибки на рядовых работников производства и тем самым, не только избегать штрафов, но и зарабатывать бонусы за доносы. Сама неоднократно пользовалась этой лазейкой.

Активно практикуется переманивание сотрудников из конкурирующих фирм. «Входным билетом» является слив информации о бывшем месте работы или базы клиентов. НО ЭТО НЕ ЕДИНСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ НЕЧЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ТИПОГРАФИИ «АЛАДДИН-ПРИНТ».

Андриан Ниценко проплачивает услуги хакеров, которые взламывают почты конкурентов и воруют базы клиентов. Эти данные передаются на обработку менеджерам. Лично я была свидетелем обработки баз «Яскравого друка», «Цифрапринта», «Зебры» и «Точки».

Но после нового года ситуация в компании стала просто невыносимой. Андриан Ниценко, наш директор, личность довольно публичная. Вы без труда найдете афиши о его выступлениях на семинарах и тренингах, как учредителя и создателя типографии «Аладдин-принт». В январе в офисе компании состоялся публичный скандал (невольным свидетелем которого стала я и еще несколько сотрудников) между Андрианом и его супругой Ириной, в ходе которого мы впервые услышали о том, что компании на самом деле принадлежит его жене. И боле того, была основана и создана на средства семьи Ирины.

Будучи женщиной любопытной, в интернете я без труда нашла подтверждение этой информации. (в открытом доступе на сайте министерства юстиции мне удалось увидеть, что 90% уставного капитала компании действительно принадлежало Ирине Ниценко). Оглашение информации, которая подрывала выдуманный имидж успешного бизнесмена просто взбесила Андриана Ниценко. Он прилюдно и открыто оскорблял супругу, а от одного из сотрудников приближенных к Мирабелле (так в коллективе называли Ирину Ниценко) стало известно, что в ходе продолжения семейного конфликта был вызван наряд милиции, который зафиксировал факт избиения Ирины Ниценко ее супругом).

Как рядовой сотрудник, не имея доступа к документам компании, я сужу о происходящем далее только по личным наблюдениям. После скандала, из общего чата компании были удалены все лица, который имели дружественные отношения с Ириной Ниценко . К каждому «из ненадежных» сотрудников был приставлен надзиратель из числа приближенных к директору. Со мной неоднократно коллеги пытались заводить разговор о сложившейся ситуации, вероятно пытаясь выведать мое мнение по этому поводу, т.е проверить на лояльность к компании.

На дверях комнат, где ранее были таблички с логотипом «Аладдин-принт» в один день появились таблички и фамилиями сотрудников типографии, как частных предпринимателй. Всем было сказано, что техника, на которой мы работаем принадлежить не типографии, а предпринимателям (Это Петько Ирина, бухгалтер компании «Аладдин-принт», Вдовиченко Артем - менеджер по работе с вип-клиентами, Тарас Стогний - сотрудник отдела качества типографии «Аладдин-принт», Ниценко Ирина – но не супруга , а мама Андриана Ниценко, которая тоже занялась частной предпринимательской деятельностью на бывшей территории «Аладдин-принта», Вишнякова Виктория – ведущий дизайнер типографии «Аладдин-принт»). Эти люди никогда не имели денежных средств для покупки оборудования, и являлись простыми сотрудниками типографии «из числа приближенных». Наиболее активными доносчиками и без сомнения выступили активными пособниками в разграблении активов «Аладдина».

Так же при помощи данных лиц со средств заработанных компанией «Аладдин-принт» , не выплачивался НДС. Так как основная часть средств проходила именно через этих подставных лиц (менеджеры, регулярно получали команды о том, реквизиты того из этих лиц давать для оплаты клиентам). В этом и кроется еще один из секретов успеха компании.

Не нужно быть специалистом в юриспруденции, чтобы понять, что все оборудование компании было просто украдено директором Андрианом Ниценко, и что самое возмутительное, у собственной жены.



Вероятно, у вас возник вопрос, почему уволенные сотрудники никогда не разглашали того безобразия, которое творится в компании. Теперь я знаю точно, почему. Я была уволена за высказанное сочувствие в адрес Ирины Ниценко. Вероятно, кто-то из моих «коллег» донес господину Ниценко. При увольнении мне недвусмысленно было сказано, что «у меня маленький ребенок, и если я открою рот, с ним может произойти несчастье». Видя лица бандитов, ходящих вокруг типографии по приглашению директора (об этом тоже была информация в общем чате), сомневаться в реальности этих угроз не приходится.

Одно из наиболее запоминающихся увольнений, это увольнение начальника производства (уволен за дружеские отношения с Ириной Ниценко). После его увольнения в общем чате появилось сообщение, расписывающего его, как вора, запрещающего всем сотрудникам общаться с ним и как итог, цитирую, что «ему ж***».



Проверить эту информацию Вы без труда сможете у бывших сотрудников компании, так как нынешние либо «зомбированные» исполнители, либо запуганные жертвы саентлогической компании «Аладдин-принт». Трудно ответить, зачем мне все это нужно… наверное, по-человечески наболело! К сожалению, не могу рассказать Вам все от своего имени, так как опасаюсь за свою жизнь и жизнь моего ребенка.Несколько лет я работала в одной из крупнейших типографий Харькова «Аладдин-принт». За призмой успешной и процветающей компании скрывались низкие зарплаты сотрудников и 10 часовой рабочий день! Но не это самое кошмарное в деятельности компании. Директор Андриан Ниценко - убежденный саентолог. Что такое саентология я узнала только придя в эту компанию. Сначала от увиденного у меня было недоумение. Работа была нужна и я, как говорится, «включила дурочку»: пусть говорят, что хотят, мне только работу получить, а эту странную религию я обойду стороной. Не получилось...Практически все сотрудники (особенно руководящий состав) практикуют доносы, называя их докладами. Доносы, шантаж и унижения были обычными явлениями в компании. Каждый рабочий день начинался «пятиминуткой», где специальный «инструктор» давал наставления всем сотрудникам на день, рассказывал «хорошие новости» о процветании компании (это на фоне систематических задержек и без того не очень большой зароботной платы). Это называлось «надеть шляпу». Натянутые улыбки, аплодисменты друг другу с утра – были просто невыносимы... До начала работы в компании таких открытых попыток зомбирования людей я никогда не видела.Продолжалась обработка сознания на еженедельных собраниях, которые проходили каждый четверг. На них часами рассказывали о том, как нам всем повезло быть сотрудниками процветающей компании, мы должны быть благодарны директору за шанс стать частью коллектива. Если кого-то из сотрудников увольняли, на общем собрании объявлялось, что он уволен за воровство и др. безнравственные поступки, враг компании, тянет вниз всю компанию и каждого из нас и общение с этим человеком запрещено всем работающим сотрудникам.Также все сотрудники подписывали правила компании, которые запрещали выкладывать фотографии с работы, писать в соцсетях несогласованные посты. Для примера, одна из менеджеров выложила в соцсети картинку (смысл, шуточная картинка о том, как она устала работать). Тут же ее вызвали к директору, приказали удалить пост, так как он дискредитирует компанию и вскоре она была уволена. В компании существует специальный чат для приближенных сотрудников, в котором раздаются команды сотрудникам. Ослушание грозит мгновенным увольнением.УПРАВЛЕНИЕ ТИПОГРАФИЕЙ РАЗРАБОТАНО компанией BusinessForward, ЗА ЧТО ЕЙ ОГРОМНОЕ СПАСИБОСтруктура предприятия четко расписывает, обязанности каждого. При этом реально работают только половина штата, остальные выполняют «трудную миссию» надсмотра и слежки. Каждый новый сотрудник попадает в специальную комнату к так называемому инструктору, который не пытается повысить профессионализм сотрудника (да и невозможно это сделать инструктору, который о полиграфии знает только то, что написано в инструкции), а начинает проводить четкую линию компании. Рассказы об успехе «Аладдин-принта», о том, как повезло сотруднику попасть сюда. На вопросы о ЗАРПЛАТЕ, звучит размытый ответ, что попав сюда, каждый получает больше, чем денежные знаки, а возможность «прикоснуться к логотипу» и работать в крупной компании.- благодарственный отзыв Андриана Ниценко .О компании, разработавшей систему управления есть многочисленные отзывы в интернете. Это еще одна саентологическая контора в Харькове, которая работает то ли под прикрытием, то ли по молчаливому согласию правоохранительных органов. Наверное, следует поработать в компании с четкими саентологическими законами, чтобы понять, почему эта деятельность запрещена во многих странах мира.Отдельно отмечу корпоративы типографии «Аладдин –принт». За яркими фотографиями в соцсетях, которые как по команде выкладывали «ведущие» сотрудники «Аладдина», крылось немерянное потребление алкоголя, разврат (в компании поощрались сексуальные контакты между членами коллектива, в том числе женатыми). Даже штат формировался с прицелом на будущее. Отдельные сотрудницы «подкладывались» под нужного коллегу для обеспечения надежного компромата. Яркий пример свои подопечным подавал сам Андриан, на глазах жены заведя роман с HR-директором Юлией Поречной. Ни у кого не вызывает сомнения, за какие такие «заслуги» эта девушка ежемесячно посещает заграницу:)))Кроме того, офис содержит более 60 камер видеонаблюдении, на которые и записываются не только рабочие моменты компании, но и собирается компромат на каждого, который без зазрения совести используют при малейшей попытке непослушания.На корпоратив (будь то пьянка в кабаке или поездка на море, приглашаются не все), а только те, кто, по словам директора, «проявил послушание и хорошее поведение» - согласитесь довольна странная формулировка для поощрения сотрудников.К слову, все поощрения сотрудников, производятся в нематериальной форме: это публичная похвала на собрании, присвоение должности старшего отделом или (в случае высочайшей заслуги) возможность посетить тренинги по развитию личности, бизнес-качеств и т.д. у известных харьковских саентологов с целью дальнейшей промывки мозгов.Отдельно внимания заслуживает возможность, которой могут воспользоваться сотрудники типографии, а именно «продать себя в рабство». Услышав первый раз о такой возможности, моему удивлению не было предела. Смысл заключается в следующем: сотрудник, но только лояльный к руководству, может взять денежный займ у директора и выплачивать частями из заработной платы. За данную «благодать от руководителя» сотрудник подписывал договор о пожизненной работе в компании (т.е. продавая себя в рабство), разорвать который можно было только по инициативе Андриана.На работу зачастую берутся люди без опыта и квалификации, согласные работать за мизерную зарплату. Кроме того, строгая система штрафов не оставляет возможности получить полностью ежемесячный оклад. Хорошо себя в компании чувствуют менеджеры, которые имеют возможность сваливать вину за свои ошибки на рядовых работников производства и тем самым, не только избегать штрафов, но и зарабатывать бонусы за доносы. Сама неоднократно пользовалась этой лазейкой.Активно практикуется переманивание сотрудников из конкурирующих фирм. «Входным билетом» является слив информации о бывшем месте работы или базы клиентов. НО ЭТО НЕ ЕДИНСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ НЕЧЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ТИПОГРАФИИ «АЛАДДИН-ПРИНТ».Андриан Ниценко проплачивает услуги хакеров, которые взламывают почты конкурентов и воруют базы клиентов. Эти данные передаются на обработку менеджерам. Лично я была свидетелем обработки баз «Яскравого друка», «Цифрапринта», «Зебры» и «Точки».Но после нового года ситуация в компании стала просто невыносимой. Андриан Ниценко, наш директор, личность довольно публичная. Вы без труда найдете афиши о его выступлениях на семинарах и тренингах, как учредителя и создателя типографии «Аладдин-принт». В январе в офисе компании состоялся публичный скандал (невольным свидетелем которого стала я и еще несколько сотрудников) между Андрианом и его супругой Ириной, в ходе которого мы впервые услышали о том, что компании на самом деле принадлежит его жене. И боле того, была основана и создана на средства семьи Ирины.Будучи женщиной любопытной, в интернете я без труда нашла подтверждение этой информации. (в открытом доступе на сайте министерства юстиции мне удалось увидеть, что 90% уставного капитала компании действительно принадлежало Ирине Ниценко). Оглашение информации, которая подрывала выдуманный имидж успешного бизнесмена просто взбесила Андриана Ниценко. Он прилюдно и открыто оскорблял супругу, а от одного из сотрудников приближенных к Мирабелле (так в коллективе называли Ирину Ниценко) стало известно, что в ходе продолжения семейного конфликта был вызван наряд милиции, который зафиксировал факт избиения Ирины Ниценко ее супругом).Как рядовой сотрудник, не имея доступа к документам компании, я сужу о происходящем далее только по личным наблюдениям. После скандала, из общего чата компании были удалены все лица, который имели дружественные отношения с Ириной Ниценко . К каждому «из ненадежных» сотрудников был приставлен надзиратель из числа приближенных к директору. Со мной неоднократно коллеги пытались заводить разговор о сложившейся ситуации, вероятно пытаясь выведать мое мнение по этому поводу, т.е проверить на лояльность к компании.На дверях комнат, где ранее были таблички с логотипом «Аладдин-принт» в один день появились таблички и фамилиями сотрудников типографии, как частных предпринимателй. Всем было сказано, что техника, на которой мы работаем принадлежить не типографии, а предпринимателям (Это Петько Ирина, бухгалтер компании «Аладдин-принт», Вдовиченко Артем - менеджер по работе с вип-клиентами, Тарас Стогний - сотрудник отдела качества типографии «Аладдин-принт», Ниценко Ирина – но не супруга , а мама Андриана Ниценко, которая тоже занялась частной предпринимательской деятельностью на бывшей территории «Аладдин-принта», Вишнякова Виктория – ведущий дизайнер типографии «Аладдин-принт»). Эти люди никогда не имели денежных средств для покупки оборудования, и являлись простыми сотрудниками типографии «из числа приближенных». Наиболее активными доносчиками и без сомнения выступили активными пособниками в разграблении активов «Аладдина».Так же при помощи данных лиц со средств заработанных компанией «Аладдин-принт» , не выплачивался НДС. Так как основная часть средств проходила именно через этих подставных лиц (менеджеры, регулярно получали команды о том, реквизиты того из этих лиц давать для оплаты клиентам). В этом и кроется еще один из секретов успеха компании.Не нужно быть специалистом в юриспруденции, чтобы понять, что все оборудование компании было просто украдено директором Андрианом Ниценко, и что самое возмутительное, у собственной жены.Вероятно, у вас возник вопрос, почему уволенные сотрудники никогда не разглашали того безобразия, которое творится в компании. Теперь я знаю точно, почему. Я была уволена за высказанное сочувствие в адрес Ирины Ниценко. Вероятно, кто-то из моих «коллег» донес господину Ниценко. При увольнении мне недвусмысленно было сказано, что «у меня маленький ребенок, и если я открою рот, с ним может произойти несчастье». Видя лица бандитов, ходящих вокруг типографии по приглашению директора (об этом тоже была информация в общем чате), сомневаться в реальности этих угроз не приходится.Одно из наиболее запоминающихся увольнений, это увольнение начальника производства (уволен за дружеские отношения с Ириной Ниценко). После его увольнения в общем чате появилось сообщение, расписывающего его, как вора, запрещающего всем сотрудникам общаться с ним и как итог, цитирую, что «ему ж***».Проверить эту информацию Вы без труда сможете у бывших сотрудников компании, так как нынешние либо «зомбированные» исполнители, либо запуганные жертвы саентлогической компании «Аладдин-принт». umnica_marina11

Повідомлень: 1 З нами з: 09.04.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: ТупУм