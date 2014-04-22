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Отдых в Украине

Отдых в Украине
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 17:37

  чик написав:Alex2007
та сама сгниёт, как баржа в крыжановке. малые с неё прыгали в море, а сча там пусто и половина "местных" даже не знают, шо она там была...

В начале 90х был в Судаке, там на пляже в прибое был вровень с водой остов деревянного корабля, оббитый медью, как сейчас не знаю, но корабли ещё с царя валялись...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 21:45

  чик написав:
  sailed написав:Одним словом отдых в Одессе - дно. Если бы не карантин, ноги бы моей там не было.

а на пляжах, как при ссср - всё забито. шо ж вы как те ёжики колетесь, но продолжаете лезть...

Кому как отдыхается в Одессе... :roll:
http://culturemeter.od.ua/turisty-v-ark ... kVhw82k9W0
fler
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 22:30

  fler написав:
  чик написав:
  sailed написав:Одним словом отдых в Одессе - дно. Если бы не карантин, ноги бы моей там не было.

а на пляжах, как при ссср - всё забито. шо ж вы как те ёжики колетесь, но продолжаете лезть...

Кому как отдыхается в Одессе... :roll:
http://culturemeter.od.ua/turisty-v-ark ... kVhw82k9W0

Ну для чого Ви таке пишете на ніч? :D
А як в кого слабке серце і він кожну копієчку ловить на курсі, щоб на хлібчик вистачало, а тут такі чеки Ви закидуєте... :shock: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 20:58

Re: Отдых в Украине

Ми з палатками на Дністрі зазвичай відпочивали то найкращий відпочинок, а так то думаю які різниця де, головне це емоції і враження.
Алексей31
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:10

Re: Отдых в Украине

52 вікенди

Ви коли-небудь відчували після відпустки такий прилив енергії, що перехоплювало дух, а серце прагло продовження цього свята емоцій?
А якщо ми запевнимо вас, що всі ці неймовірні відчуття можна отримати під час відпочинку на Івано-Франківщині?

  Дозвольте собі гармонійно злитися з неймовірною природою Карпат, насолодитися драйвовим рафтингом на Чорному Черемоші чи сплавом спокійними водами Дністра, взяти участь у пізнавальних майстер-класах з виготовлення косівської кераміки чи сирних коників, продегустувати гуцульську бринзу чи бульб’яні пироги, духовно збагатитися в релігійних святинях Прикарпаття, помандрувати місцями становлення Галицько-Волинської держави, на шаленій швидкості спуститися на лижах чи сноуборді на гірськолижних трасах, спіймати драйв на квадроциклах, зануритися у таємничий світ мольфарів, приміряти стародавнє традиційне вбрання чи придбати одяг в етностилі.

  На Івано-Франківщині ви знайдете цікаві заняття в будь-яку пору року, незалежно від того 18 Вам років чи 60, подорожуєте наодинці чи з гучною компанією, відвідуєте цю місцевість вперше чи приїжджаєте у наш край щороку. А як зрадіють ваші дітки, маючи можливість побачити зблизька мешканців Центру реабілітації та ре-інтродукції диких тварин чи поринути в епоху динозаврів в єдиному в Україні Динопарку під відкритим небом.

  Зробіть собі свято – запрошуємо у гості на вікенди до Івано-Франківської області!

http://www.iftourism.com/weekends
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:23

Ірина_

Ну, насчет лучше - не знаю, но хорошо отдохнуть точно можно. Мне очень нравится западная Украина. Львов - оочень интересный, куча мест где можно приятно провести время. Из Карпат - Яремче, Сходница, Шипот. Но это больше для тех, кто любит поменьше людей и спокойное размеренное созерцание.
Darina85
 
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