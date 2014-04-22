В начале 90х был в Судаке, там на пляже в прибое был вровень с водой остов деревянного корабля, оббитый медью, как сейчас не знаю, но корабли ещё с царя валялись...
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Пон 29 чер, 2020 17:37
В начале 90х был в Судаке, там на пляже в прибое был вровень с водой остов деревянного корабля, оббитый медью, как сейчас не знаю, но корабли ещё с царя валялись...
Додано: Пон 29 чер, 2020 21:45
Кому как отдыхается в Одессе...
Додано: Пон 29 чер, 2020 22:30
Ну для чого Ви таке пишете на ніч?
А як в кого слабке серце і він кожну копієчку ловить на курсі, щоб на хлібчик вистачало, а тут такі чеки Ви закидуєте...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 14 лип, 2020 20:58
Re: Отдых в Украине
Ми з палатками на Дністрі зазвичай відпочивали то найкращий відпочинок, а так то думаю які різниця де, головне це емоції і враження.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:10
Re: Отдых в Украине
52 вікенди
Ви коли-небудь відчували після відпустки такий прилив енергії, що перехоплювало дух, а серце прагло продовження цього свята емоцій?
А якщо ми запевнимо вас, що всі ці неймовірні відчуття можна отримати під час відпочинку на Івано-Франківщині?
Дозвольте собі гармонійно злитися з неймовірною природою Карпат, насолодитися драйвовим рафтингом на Чорному Черемоші чи сплавом спокійними водами Дністра, взяти участь у пізнавальних майстер-класах з виготовлення косівської кераміки чи сирних коників, продегустувати гуцульську бринзу чи бульб’яні пироги, духовно збагатитися в релігійних святинях Прикарпаття, помандрувати місцями становлення Галицько-Волинської держави, на шаленій швидкості спуститися на лижах чи сноуборді на гірськолижних трасах, спіймати драйв на квадроциклах, зануритися у таємничий світ мольфарів, приміряти стародавнє традиційне вбрання чи придбати одяг в етностилі.
На Івано-Франківщині ви знайдете цікаві заняття в будь-яку пору року, незалежно від того 18 Вам років чи 60, подорожуєте наодинці чи з гучною компанією, відвідуєте цю місцевість вперше чи приїжджаєте у наш край щороку. А як зрадіють ваші дітки, маючи можливість побачити зблизька мешканців Центру реабілітації та ре-інтродукції диких тварин чи поринути в епоху динозаврів в єдиному в Україні Динопарку під відкритим небом.
Зробіть собі свято – запрошуємо у гості на вікенди до Івано-Франківської області!
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:23
Ірина_
Ну, насчет лучше - не знаю, но хорошо отдохнуть точно можно. Мне очень нравится западная Украина. Львов - оочень интересный, куча мест где можно приятно провести время. Из Карпат - Яремче, Сходница, Шипот. Но это больше для тех, кто любит поменьше людей и спокойное размеренное созерцание.
Додано: Нед 26 лип, 2020 16:33
Насчёт Яремче и поменьше людей - это шутка такая? Если уж ехать в Карпаты за спокойствием и красотой гор, то как раз нужно подальше держаться от туристических муравейников типа Яремче.
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