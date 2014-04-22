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Отдых в Украине
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Вів 08 вер, 2020 15:30
Відпустка на острові Джарилгач посеред Чорного моря: враження, ціни та як дістатись https://life.liga.net/rozvagy/article/o ... -dobratsya
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V2
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Додано: Вів 15 гру, 2020 15:00
Посоветуйте что-то из доступного ныне, хочется перед локдауном отдохнуть где-то в горах.
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Darina85
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Додано: Пон 04 січ, 2021 00:12
По ходу все на карантине.
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Affel
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Додано: Пон 25 січ, 2021 13:22
С этим ковидом уже достало всё
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