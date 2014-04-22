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Отдых в Украине

Отдых в Украине
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:30

Re: Отдых в Украине

Відпустка на острові Джарилгач посеред Чорного моря: враження, ціни та як дістатись
https://life.liga.net/rozvagy/article/o ... -dobratsya
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 15:00

Посоветуйте что-то из доступного ныне, хочется перед локдауном отдохнуть где-то в горах.
Darina85
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 00:12

Re: Отдых в Украине

По ходу все на карантине.
Affel
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 13:22

С этим ковидом уже достало всё
finyr2021
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