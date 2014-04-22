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Відпочинок в Україні

Відпочинок в Україні
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 12:44

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення👇

У скільки обійдеться відпочинок в Карпатах у листопаді-грудні

Плануєте відпочинок в Карпатах у 2024? Скільки розраховуєте витратити? Можливо, були минулого року? Чи змінилися ціни у порівнянні з вказаними у матеріалі?
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