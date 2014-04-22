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Відпочинок в Україні
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Вів 19 лис, 2024 12:44
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення👇У скільки обійдеться відпочинок в Карпатах у листопаді-грудні
Плануєте відпочинок в Карпатах у 2024? Скільки розраховуєте витратити? Можливо, були минулого року? Чи змінилися ціни у порівнянні з вказаними у матеріалі?
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