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Відпочинок в Україні
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Вів 19 лис, 2024 12:44
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення👇У скільки обійдеться відпочинок в Карпатах у листопаді-грудні
Плануєте відпочинок в Карпатах у 2024? Скільки розраховуєте витратити? Можливо, були минулого року? Чи змінилися ціни у порівнянні з вказаними у матеріалі?
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Додано: Пон 30 гру, 2024 16:28
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:Вигідна відпустка: коли краще планувати відпочинок у 2025
Чи вважаєте Ви, що працівники мають право на повноцінний відпочинок навіть у складні часи?
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