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Відпочинок в Україні

Відпочинок в Україні
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 14:24

Ірина_ Ни разу не слышал, чтобы отпуск в Украине называли в разы дешевле, чем зарубежом. Все знакомые, которые отдыхали в Европе, Турции, Египте - все поголовно говорили, что альтернативы в Украине дороже
yariklipka56
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Модератори: Ірина_, Модератор

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