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Відпочинок в Україні

Відпочинок в Україні
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 14:24

Ірина_ Ни разу не слышал, чтобы отпуск в Украине называли в разы дешевле, чем зарубежом. Все знакомые, которые отдыхали в Европе, Турции, Египте - все поголовно говорили, что альтернативы в Украине дороже
yariklipka56
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 11:06

Подорож до Вінниці

Вітаю, планую з сестрою поїхати на тиждень до Вінниці. Далеко їхати не можу бо робота може повернути мене до міста у будь-який момент. порадьте будьласка цікаві місця у Вінниці куди можна було б сходити. Може музеї чи картинні галереї. Буду вдячна за допомогу.
simplykitsune
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Модератори: Ірина_, Модератор

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