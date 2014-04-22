Відпочинок в Україні

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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Вів 11 лют, 2025 14:24
Ірина_ Ни разу не слышал, чтобы отпуск в Украине называли в разы дешевле, чем зарубежом. Все знакомые, которые отдыхали в Европе, Турции, Египте - все поголовно говорили, что альтернативы в Украине дороже
Додано: П'ят 25 кві, 2025 11:06
Подорож до Вінниці
Вітаю, планую з сестрою поїхати на тиждень до Вінниці. Далеко їхати не можу бо робота може повернути мене до міста у будь-який момент. порадьте будьласка цікаві місця у Вінниці куди можна було б сходити. Може музеї чи картинні галереї. Буду вдячна за допомогу.
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