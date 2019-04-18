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Помогите определиться что
делать со сбережениями

Помогите определиться что делать со сбережениями
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 13:12

Помогите определиться что делать со сбережениями

Всем привет, я у вас впервые. Знаю что тут "обитают" самые продвинутые ребята в плане рпланирования, сохранения и приумножения своих финанов.
Мне нужен ваш совет. Получила годовой бонус и начала заморачиваться что делать со сбережениями (большая часть в долларах лежит дома у родителей). Вариантов несколько:
1) положить гривну на депозит на срок 3 мес, дальше возможно вложить в недвижимость (в какой банк?)
2) положить доллары на долларовый счет (посоветуйте в какой банк??)
3) положить доллары на долларовый депозит (в какой банк?)
4) поставить сигнализацию на квартиру родителей
5) купить доллары на гривну и тогда п.2 или 3
6) отнести все деньги в банковскую ячейку (куда?)

Буду благодарна за помощь. Простите есть тема не в той ветке, в другой не смогла открыть.
Yana12
 
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