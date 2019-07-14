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В чем лучше хранить
свои сбережения?

В чем лучше хранить свои сбережения?
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  #<123

В чем лучше хранить свои сбережения?

В чем лучше хранить свои сбережения? 2.4 5 49
Доллар/евро
53%
26
Гривна
8%
4
Недвижимость
14%
7
Золото
8%
4
Криптоактивы
6%
3
Ценные бумаги
6%
3
Другой вариант (напишите в комментарии)
4%
2
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 12:05

joik
Цікаві погляди. Але чому Ви саме мені іх адресували, ніби я з цим сперечався?
finfen
 
Повідомлень: 186
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