Как исправить кредитную историю?

Додано: Чет 09 тра, 2019 10:20

mustbe написав: А кто следит за своей КИ - поделитесь лафхаками (в личку еслишо).

А то хотел посмотреть свою историю - так это надо бумажные письма куда то слать, и ждать бумажный ответ.

Можно ли где-то онлайн увидеть свою КИ ?

Хотя бы раз в год, и желательно - бесплатно.

Если не бесплатно - то за единоразовую плату, а не за ежемесячную абонку.



Есть ли смысл платить абонку в УБКИ или ПВБКИ ? Стоит оно того ?

Слежу только в УБКИ, именно по причине того, что есть приложение и ежемесячные смс с рейтингом + смс при каждом запросе моей КИ. Письма писать в другие бюро неохота.В УБКИ можно не подписываться на регулярную абонку, а заплатить за разовый просмотр, прямо из кабинета Привата можно точно, вроде и с их сайта тоже. Вроде раз в год должно быть бесплатно.Хотя имхо лучше сделать годовую подписку. Во-первых - не так и дорого. Во-вторых, есть один приятный нюанс, у меня по крайней мере, но то только в личку или на закрытом форуме