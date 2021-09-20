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Старі фунти стерлінгів -
де та як обміняти в Києві?

Старі фунти стерлінгів - де та як обміняти в Києві?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 08:44

Старі фунти стерлінгів - де та як обміняти в Києві?

Шановні, є декілька банкнот, які вийшли із обігу. Чи можливо їх десь в Києві обміняти за пристойним курсом? На фото - верхня та 2 нижніх. Друга згори ніби в цьому році вийде з обігу. Теж питання -чи можна десь поміняти на сучасні банкноти?

Дякую!

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AleksML
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2019 20:00

Обмен ветхих долларов, евро и фунтов

AleksML Готов помочь Вам. Звоните: 098-566-35-09. За курс договоримся
dmitrograb
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 19:39

Здраствуйте можно ли сейчас где то обменять 20 кувейских динар старого образца?
osievskiy00000
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Повідомлення Додано: Сер 03 бер, 2021 17:53

Фунт стерлінгів Північної Ірландії

Доброго дня,
Підскажіть , де можна в Україні обміняти фунти стерлінгів видані Danske Bank в Північній Ірландії?
Фунти стерлінгів в обіході в Англії , мають логотип Danske Bank
yakym1895
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Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 10:58

Добрый день. Я покупаю кувейтские динары старого образца
walutamira777
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 16:46

Обмен ветхих долларов, евро и фунтов

yakym1895

ЗВОНИТЕ, МОГУ ОБМЕНЯТЬ: 098-566-35-09
dmitrograb
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:52

AleksML
Покупаем валюты вышедщие из обращения (английские фунты GBP.швейцарские франки CHF-8 серии)
звонтие 097 564-20-60
066 305-64-16
https://valuta.ucoz.ua/
automik
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