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Бизнес такси, кред+ОВГЗ и
водилов алкашей нанять и зеков

Бизнес такси, кред+ОВГЗ и водилов алкашей нанять и зеков
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2019 11:42

Бизнес такси, кред+ОВГЗ и водилов алкашей нанять и зеков

Бизнес такси, кред+ОВГЗ и водилов алкашей нанять и зеков

обсудим эту идею?


нормальных водителей не найдешь.

КАЗКО будет выплачивать? Есть если новую тачку взять? есть кредиты под 0% если положить 50% кредита и разные вкусняшки.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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