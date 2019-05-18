Бизнес такси, кред+ОВГЗ и водилов алкашей нанять и зеков
обсудим эту идею?
нормальных водителей не найдешь.
КАЗКО будет выплачивать? Есть если новую тачку взять? есть кредиты под 0% если положить 50% кредита и разные вкусняшки.
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Додано: Нед 19 тра, 2019 11:42
Бизнес такси, кред+ОВГЗ и водилов алкашей нанять и зеков
Бизнес такси, кред+ОВГЗ и водилов алкашей нанять и зеков
обсудим эту идею?
нормальных водителей не найдешь.
КАЗКО будет выплачивать? Есть если новую тачку взять? есть кредиты под 0% если положить 50% кредита и разные вкусняшки.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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