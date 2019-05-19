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операції з нерухомістю?

як оподатковуються операції з нерухомістю?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 17:00

як оподатковуються операції з нерухомістю?

як оподатковуються операції з нерухомістю?
Наприклад: купив квартиру в 2019 за 40000 USD, а продав в 2012 за 50000 USD ?
Дякую!
pasoleg
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