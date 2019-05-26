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Оподаткування: отртмати на ФОП
- виплати субпідрядникам на к

Оподаткування: отртмати на ФОП - виплати субпідрядникам на к
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Законодавство, регулювання трудових відносин від найму до звільнення, судова практика, шаблони документів
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 12:07

Оподаткування: отртмати на ФОП - виплати субпідрядникам на к

Допоможіть будь ласка розібратися.
Планую створити фірму, де кошти від замовника буду отримувати на рахунок підприємства, а виконавцями роботи будуть не зарєстровані робітники, які не є ФОП.
Це буде щось на кшталт партнерської програми, де виплати (винагорода) учасники мають отримувати на карту.
ushanbakovich
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