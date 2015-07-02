RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Інтернет-трейдинг
/
Торговля на CME Group. Доходность
60%/год. Доверительное упр

Торговля на CME Group. Доходность 60%/год. Доверительное упр
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інтернет-трейдинг цінними паперами надає доступ до інформації фондових бірж, можливість торгівлі акціями в будь-якій точці світу.
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 13:14

Торговля на CME Group. Доходность 60%/год. Доверительное упр

Торгую на Чикагской бирже четвертый год, фьючерсы WTI и S&P 500. Консервативная стратегия 60% в год.

Прибыль 50/50 по окончанию договора. Договор на год, варианты продления соответственно через год.

Заинтересован в новых инвесторах.

Киев (Киевская обл.)[/b]

Мои контакты: email - tambourine1991@gmail.com; моб.тел. - 38 (093) 518-46-73 (Желательно предварительно написать смс или сообщение в мессенджере)
tambourine1991
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 20.05.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2021 11:51

  tambourine1991 написав:Консервативная стратегия 60% в год.
Заинтересован в новых инвесторах.

60% в рік...навіть з декількох штук можна розвернутися. Нащо ті інвестори?
CuT
 
Повідомлень: 70
З нами з: 28.07.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 21:14

CuT
С доходностью в 30% в год, за 53 года можно превратить 1к в 1В.
А создав фонд с стабильной стратегией в 30% годовых, можно раскачать активы до 1В лет за 5-7.

Есть высокодоходные нишевые стратегии, но они не живут десятилетиями. Потому есть смысл отдавать большую часть альфы клиенту и делать деньги.
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11091
З нами з: 02.09.08
Подякував: 671 раз.
Подякували: 1667 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 08:09

  St/2 написав:Есть высокодоходные нишевые стратегии, но они не живут десятилетиями. Потому есть смысл отдавать большую часть альфы клиенту и делать деньги.

та нема сенсу, чужі кошти геморняк і зайві ризики.

якщо є бажання віддавати більшу частину профіту комусь, то оно в Ощаді взяв кредит у гривнях під 15%, купив бакс, завів на біржу, робиш стабільні 30% в валюті, віддаєш у гривні і дєлаєш дєньгі + забираєш різницю на курсі.
шо у інвестора, шо у банка гроші однакові? однакові.
тоді чому така схема неробоча?)
sonder
 
Повідомлень: 54
З нами з: 15.03.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 01:29

sonder Бо банк кинути не вийде - він з тебе та твоїх родичів душу витрясе за кожну копійку. А "інвестора на довірі" (читай - лоха) кинути - нічого тобі не буде.
orest_garay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 17.09.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 10:12

orest_garay
я б не називав лохами нікого, бо прогоріть можна всюди...будь це стартап, виробництво, привокзальна чебуречна, чи трейдінг на біржі. Ризики є завжди і всюди працюють люди, які вкладають час, сили, знання, гроші. Справжні лохи ті, хто свідомо розробляє кидалово, а не ті, у кого щось не вийшло.

у St/2 достатньо глибокі пізнання ринків, думаю він знає про що каже. Побажаємо успіхів його проектам.
sonder
 
Повідомлень: 54
З нами з: 15.03.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Академия FIBO Group 1 ... 46, 47, 48
Представитель » Чет 02 лип, 2015 11:18
477 88389
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 сер, 2017 13:17
Представитель

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.