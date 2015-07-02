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Торговля на CME Group. Доходность 60%/год. Доверительное упр
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Інтернет-трейдинг цінними паперами надає доступ до інформації фондових бірж, можливість торгівлі акціями в будь-якій точці світу.
Додано: Вів 28 тра, 2019 13:14
Торгую на Чикагской бирже четвертый год, фьючерсы WTI и S&P 500. Консервативная стратегия 60% в год.
Прибыль 50/50 по окончанию договора. Договор на год, варианты продления соответственно через год.
Заинтересован в новых инвесторах.
Киев (Киевская обл.)[/b]
Мои контакты: email - tambourine1991@gmail.com
; моб.тел. - 38 (093) 518-46-73 (Желательно предварительно написать смс или сообщение в мессенджере)
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tambourine1991
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Додано: Пон 01 лют, 2021 11:51
tambourine1991 написав:
Консервативная стратегия 60% в год.
Заинтересован в новых инвесторах.
60% в рік...навіть з декількох штук можна розвернутися. Нащо ті інвестори?
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CuT
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Додано: Вів 16 лют, 2021 21:14
CuT
С доходностью в 30% в год, за 53 года можно превратить 1к в 1В.
А создав фонд с стабильной стратегией в 30% годовых, можно раскачать активы до 1В лет за 5-7.
Есть высокодоходные нишевые стратегии, но они не живут десятилетиями. Потому есть смысл отдавать большую часть альфы клиенту и делать деньги.
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St/2
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1
Додано: Вів 27 лип, 2021 08:09
St/2 написав:
Есть высокодоходные нишевые стратегии, но они не живут десятилетиями. Потому есть смысл отдавать большую часть альфы клиенту и делать деньги.
та нема сенсу, чужі кошти геморняк і зайві ризики.
якщо є бажання віддавати більшу частину профіту комусь, то оно в Ощаді взяв кредит у гривнях під 15%, купив бакс, завів на біржу, робиш стабільні 30% в валюті, віддаєш у гривні і дєлаєш дєньгі + забираєш різницю на курсі.
шо у інвестора, шо у банка гроші однакові? однакові.
тоді чому така схема неробоча?)
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sonder
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 01:29
sonder Бо банк кинути не вийде - він з тебе та твоїх родичів душу витрясе за кожну копійку. А "інвестора на довірі" (читай - лоха) кинути - нічого тобі не буде.
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orest_garay
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Додано: Сер 01 гру, 2021 10:12
orest_garay
я б не називав лохами нікого, бо прогоріть можна всюди...будь це стартап, виробництво, привокзальна чебуречна, чи трейдінг на біржі. Ризики є завжди і всюди працюють люди, які вкладають час, сили, знання, гроші. Справжні лохи ті, хто свідомо розробляє кидалово, а не ті, у кого щось не вийшло.
у St/2 достатньо глибокі пізнання ринків, думаю він знає про що каже. Побажаємо успіхів його проектам.
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sonder
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