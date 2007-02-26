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⭐️CASHOUT.BIZ - ввод/вывод
крипты Киев-Украина-офиc⭐️

⭐️CASHOUT.BIZ - ввод/вывод крипты Киев-Украина-офиc⭐️
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:26

⭐️CASHOUT.BIZ - ввод/вывод крипты Киев-Украина-офиc⭐️

Добрый день форумчане, трейдеры, инвесторы! А также те, кто любит торговать криптой в свое удовольствие, или покупать на перспективу, с верой в туземун. А он, мы уверенны, неизбежен ))

Мы Cashout.biz, предоставляем услуги по покупке - продаже всех криптовалют в Киеве и Украине!

Работаем с 3 основными биржами:
https://www.bitfinex.com
https://www.bitstamp.net
https://www.binance.com

Наш обменный пункт физически находится: Украина, г.Киев, Подол, в историческом центре.

На данный момент предоставляем услуги
ввод = вывод в нал USD/EUR/UAH = офис
ввод = вывод на карты укр банков в UAH

Основные средства связи:
Viber: +380734273163
WhatsApp: +380734273163
Telegram @cashoutbizbtc
Полный список контактов тут

Подписывайтесь на наш телеграм канал, в котором каждый день с утра публикуются наши тарифы, акции, скидки. Telegram info-channel CASHOUT.BIZ

Гарантировано добавляйтесь в контакты на нашем официальном сайте

Отзывы о нас на www.bestchange.ru
Новости криптовалют от Cashout.biz у нас в Блоге

Работаем с Понедельника по Пятницу с 10:00 до 18:00(если надо, можем задержаться ::)), выходные: Суббота и Воскресенье(возможна работа по договоренности и необходимости ;D).

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Повідомлень: 6
З нами з: 30.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 10:30

Работаем по направлению обмена Capitalist к USD.
==Покупаем: комисия -4%
==Продаем: комисия +2%

На сегодня у нас такие курсы:

==Продать нам криптовалюту:
< 1000 USD: комиссия -3%
> 1000 USD: комиссия -1%
==Купить у нас криптовалюту:
< 1000 USD: комиссия +3%
> 1000 USD: комиссия +1,5%

В телеграм канале ежедневное обновление текущих курсов - подписаться
Новости криптовалют от Cashout.biz у нас в Блоге
Сайт: Cashout.biz
Телеграм: @cashoutbizbtc
SupportCashout
 
Повідомлень: 6
З нами з: 30.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:08

Работаем по направлению обмена Capitalist к USD.
==Покупаем: комисия -4%
==Продаем: комисия +2%

На сегодня у нас такие курсы:

==Продать нам криптовалюту:
< 1000 USD: комиссия -3%
> 1000 USD: комиссия -1%
==Купить у нас криптовалюту:
< 1000 USD: комиссия +3%
> 1000 USD: комиссия +1,5%

В телеграм канале ежедневное обновление текущих курсов - подписаться
Новости криптовалют от Cashout.biz у нас в Блоге
Сайт: Cashout.biz
Телеграм: @cashoutbizbtc
SupportCashout
 
Повідомлень: 6
З нами з: 30.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:23

Работаем по направлению обмена Capitalist к USD.
==Покупаем: комисия -4%
==Продаем: комисия +2%

На сегодня у нас такие курсы:

==Продать нам криптовалюту:
< 1000 USD: комиссия -3%
> 1000 USD: комиссия -1%
==Купить у нас криптовалюту:
< 1000 USD: комиссия +3%
> 1000 USD: комиссия +1%

В телеграм канале ежедневное обновление текущих курсов - подписаться
Новости криптовалют от Cashout.biz у нас в Блоге
Сайт: Cashout.biz
Телеграм: @cashoutbizbtc
SupportCashout
 
Повідомлень: 6
З нами з: 30.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 12:57

Работаем по направлению обмена Capitalist к USD.
==Покупаем: комисия -4%
==Продаем: комисия +2%

На сегодня у нас такие курсы:

==Продать нам криптовалюту:
< 1000 USD: комиссия -3%
> 1000 USD: комиссия -1%
==Купить у нас криптовалюту:
< 1000 USD: комиссия +3%
> 1000 USD: комиссия +1%

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Сайт: Cashout.biz
Телеграм: @cashoutbizbtc
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Повідомлень: 6
З нами з: 30.05.19
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 10:01

Работаем по направлению обмена Capitalist к USD.
==Покупаем: комисия -4%
==Продаем: комисия +2%

На сегодня у нас такие курсы:

==Продать нам криптовалюту:
< 1000 USD: комиссия -3%
> 1000 USD: комиссия -1%
==Купить у нас криптовалюту:
< 1000 USD: комиссия +3%
> 1000 USD: комиссия +0.8%

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