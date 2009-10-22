Мнение эксперта

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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 лип, 2019 09:11
В этом видео мы разберем важные вопросы финансового рынка, а именно:
Что означает выпуск банкноты в 1000 грн [означает ли это, что инфляция набирает темп и неизбежна в ближайшие месяцы]?
Что будет с депозитными ставками далее - будут ли они снижаться или наоборот стоит ждать их роста ближе к осени или осенью?
Что будет с курсом валют?
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Ірина_
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Суб 29 тра, 2010 17:38
Vitl