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Мнение эксперта
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 09:11

Мнение эксперта



В этом видео мы разберем важные вопросы финансового рынка, а именно:

Что означает выпуск банкноты в 1000 грн [означает ли это, что инфляция набирает темп и неизбежна в ближайшие месяцы]?

Что будет с депозитными ставками далее - будут ли они снижаться или наоборот стоит ждать их роста ближе к осени или осенью?

Что будет с курсом валют?
Ірина_
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