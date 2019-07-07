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Разумный торг с менялами

Разумный торг с менялами
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 15:22

Разумный торг с менялами

Всем добрый день.

Прошу ответов от знающих людей - какой разумный торг существует при продаже валюты объемом от 10.000 уе. (только нормальные, известные в городе обменники, предлагающие свои услуги в т.ч. и на Меняйло, не шараги подвальные).
qay
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 16:29

Re: Разумный торг с менялами

Где-то на Воскресенке, возле Трамвая пару лет назад видел оптовый обменник.
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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