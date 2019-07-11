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Цікавинки з усього світу
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 14:05

Цікавинки з усього світу

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Літо - це час, коли хочеться мріяти і подорожувати. Навколо нас дуже багато неймовірних замків і будівель. Boldt Castle - місце, яке варто побачити кожному. Замок Болдта розташований на острові Харт-Айленд і був споруджений на початку 20 століття.

Будівництво замку було розпочато в 1900 році Джорджем Болдтом, який в юному віці відправився в США в пошуках своєї мрії. Він наполегливо йшов до своєї мети і з звичайного менеджера готелю виріс до її власника. Після весілля він купив острів, який все називали «Dark», і перейменував його в Heart Island. Саме тут мав з'явитися замок для коханої дружини, де буде панувати щастя і любов.

У новому будинку планували побудувати 127комнат, басейн, ліфт. Над будівництвом працювало близько 300 осіб, адже закінчити будівництво було необхідно до дня Святого Валентина, але раптова смерть любої дружини надломила Джорджа, і будівництво було зупинено.
Понад 70 років ніхто не займався замком, і в ньому замість любові і щастя панували забуття і порожнеча. Лише в 1977 році цей замок викупила держава за символічну суму в 1 долар, і будівництво невдовзі закінчилося.

Відвідавши цей острів, можна побачити неймовірно красивий замок, в якому все ще відчувається смуток, оточуючий Джорджа, який втратив свою мрію.

Звісно ж, щоб подорожувати комфортно в найбільш неймовірні місяця світу та бути впевненим, що подорож не зустріне нас неприємними моментами, варто використовувати тільки надійні платіжні карти, які створені саме для підтримки подорожуючих.
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Повідомлень: 86
З нами з: 08.02.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:41

Неймовірні замки України

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Розглядати красиві будівлі в світі і дивуватися тому, що вони нагадують сюжети фантастичних фільмів, приємно, але в той же час іноді так хочеться відчути затишок, побачивши щось більш знайоме.
Сьогодні саме той час, коли так хочеться зануритися в найбільш рідну і знайому казку, подивитися на будови, вражаючі століттями, і, незважаючи на швидкоплинність часу, дарують відчуття гордості і, можливо, трохи суму.

Коли я вибирала замки і фортеці, вишукувала їх таємниці, стискалося серце, адже насправді це неймовірна історія країни, якою потрібно пишатися. І це тільки маленька частина того, що є, і насправді таких будівель набагато більше.

Пора вирушати в минуле і відкривати для себе приголомшливі замки України:

1. Луцький замок був побудований ще в XV столітті литовським князем Любартом, який одружився на місцевій княжні. Навіть через стільки століть цей замок чарує неймовірною атмосферою усіх відвідувачів. Він заворожує своєю величчю і красою.

2. Замок-садиба Попова побудований в XIX столітті в Запорізькій області. Саме тут можна відчути затишок, і насолодитися всією красою, яка є в цьому Таврійському замку.

3. Замок-палац Кеніга - білокам'яна будівля, що вражає фантазії кожного. Неоготичний стиль замку підкреслив всю велич і силу минулого.

4. Замок-палац Даховських побудований в середині XIX століття, парк і велич Тюдоровскої готики викликає відчуття присутності якоїсь магії: а можливо, насправді існує чаклунство? Це можна зрозуміти тільки тут.

5. Замок Паланок - неймовірно красивий замок Закарпаття, досі навколо нього ходить безліч легенд і оповідань, які вражають і заворожують слухачів.

Можливо, і Ви готові будете поділитися розповідями про свої улюблені споруди і покажете всю красу, оточуючу саме вас? Адже знайомиться з історією своєї країни завжди так приємно і цікаво)

Саме час оформити платіжні карти, які підтримають кожного у подорожі.
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Повідомлень: 86
З нами з: 08.02.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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