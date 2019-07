Цікавинки з усього світу

Форуми / Персональні Фінанси / Туризм - подорожі

Літо - це час, коли хочеться мріяти і подорожувати. Навколо нас дуже багато неймовірних замків і будівель. Boldt Castle - місце, яке варто побачити кожному. Замок Болдта розташований на острові Харт-Айленд і був споруджений на початку 20 століття.



Будівництво замку було розпочато в 1900 році Джорджем Болдтом, який в юному віці відправився в США в пошуках своєї мрії. Він наполегливо йшов до своєї мети і з звичайного менеджера готелю виріс до її власника. Після весілля він купив острів, який все називали «Dark», і перейменував його в Heart Island. Саме тут мав з'явитися замок для коханої дружини, де буде панувати щастя і любов.



У новому будинку планували побудувати 127комнат, басейн, ліфт. Над будівництвом працювало близько 300 осіб, адже закінчити будівництво було необхідно до дня Святого Валентина, але раптова смерть любої дружини надломила Джорджа, і будівництво було зупинено.

Понад 70 років ніхто не займався замком, і в ньому замість любові і щастя панували забуття і порожнеча. Лише в 1977 році цей замок викупила держава за символічну суму в 1 долар, і будівництво невдовзі закінчилося.



Відвідавши цей острів, можна побачити неймовірно красивий замок, в якому все ще відчувається смуток, оточуючий Джорджа, який втратив свою мрію.



Повідомлень: 87 З нами з: 08.02.18 Подякував: 8 раз. Подякували: 85 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:41 Неймовірні замки України



Розглядати красиві будівлі в світі і дивуватися тому, що вони нагадують сюжети фантастичних фільмів, приємно, але в той же час іноді так хочеться відчути затишок, побачивши щось більш знайоме.

Сьогодні саме той час, коли так хочеться зануритися в найбільш рідну і знайому казку, подивитися на будови, вражаючі століттями, і, незважаючи на швидкоплинність часу, дарують відчуття гордості і, можливо, трохи суму.



Коли я вибирала замки і фортеці, вишукувала їх таємниці, стискалося серце, адже насправді це неймовірна історія країни, якою потрібно пишатися. І це тільки маленька частина того, що є, і насправді таких будівель набагато більше.



Пора вирушати в минуле і відкривати для себе приголомшливі замки України:



1. Луцький замок був побудований ще в XV столітті литовським князем Любартом, який одружився на місцевій княжні. Навіть через стільки століть цей замок чарує неймовірною атмосферою усіх відвідувачів. Він заворожує своєю величчю і красою.



2. Замок-садиба Попова побудований в XIX столітті в Запорізькій області. Саме тут можна відчути затишок, і насолодитися всією красою, яка є в цьому Таврійському замку.



3. Замок-палац Кеніга - білокам'яна будівля, що вражає фантазії кожного. Неоготичний стиль замку підкреслив всю велич і силу минулого.



4. Замок-палац Даховських побудований в середині XIX століття, парк і велич Тюдоровскої готики викликає відчуття присутності якоїсь магії: а можливо, насправді існує чаклунство? Це можна зрозуміти тільки тут.



5. Замок Паланок - неймовірно красивий замок Закарпаття, досі навколо нього ходить безліч легенд і оповідань, які вражають і заворожують слухачів.



Можливо, і Ви готові будете поділитися розповідями про свої улюблені споруди і покажете всю красу, оточуючу саме вас? Адже знайомиться з історією своєї країни завжди так приємно і цікаво)



Повідомлень: 87 З нами з: 08.02.18 Подякував: 8 раз. Подякували: 85 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 12:57 Подорож в майбутнє

Вражаюче?) Влітку все більше хочеться відчувати тепло і навколо себе помічати яскраві фарби. Сірі звичайні будинки навівають швидше смуток і тугу, ні крапельки не додають позитивних емоцій. Звичайно ж, можна сказати що нові будинки бувають красивіше, але в той же час ... Всі ми рано чи пізно починаємо шукати щось неймовірне і приголомшливе навколо себе.



Щоб створити позитивний настрій і побачити неймовірні досягнення архітекторів, які кинули виклик не тільки собі, а й усім оточуючим фахівцям, я додала кілька будівель, які точно не залишать байдужими читачів.



1. Airport Skyscraper - 450 метрів над землею, вертикальні повітряні автобуси, і це тільки початок найбільш неймовірної і приголомшливої будови.



2. Biotic Arch - величезний вертикальний сад, який вражає своєю величчю серед величезного мегаполісу.



3. City in the Sky - парк, що підноситься над містом, вражає не тільки архітектурним рішенням - він втілює мрії про щось нове і неймовірне.



4. Light Park Floating Skyscraper - а що, якщо піднятися над землею і опинитися на самій вершині плаваючого хмарочоса, де красивий парк, чиста вода і оживають сюжети деяких фантастичних фільмів?



5. The Floating Aerohotel - сади і збалансована екосистема - це те, що готове вражати в цьому плаваючому аероготелі.



Світ змінюється, втілюючи в реальність найсміливіші думки архітекторів. Побачити все на власні очі, повірити в те, що ці будівлі можуть існувати в цьому світі, складно, але незважаючи на все, ця реальність так близько.



