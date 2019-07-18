Цікавинки з усього світу

Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:41

Розглядати красиві будівлі в світі і дивуватися тому, що вони нагадують сюжети фантастичних фільмів, приємно, але в той же час іноді так хочеться відчути затишок, побачивши щось більш знайоме.Сьогодні саме той час, коли так хочеться зануритися в найбільш рідну і знайому казку, подивитися на будови, вражаючі століттями, і, незважаючи на швидкоплинність часу, дарують відчуття гордості і, можливо, трохи суму.Коли я вибирала замки і фортеці, вишукувала їх таємниці, стискалося серце, адже насправді це неймовірна історія країни, якою потрібно пишатися. І це тільки маленька частина того, що є, і насправді таких будівель набагато більше.Пора вирушати в минуле і відкривати для себе приголомшливі замки України:1. Луцький замок був побудований ще в XV столітті литовським князем Любартом, який одружився на місцевій княжні. Навіть через стільки століть цей замок чарує неймовірною атмосферою усіх відвідувачів. Він заворожує своєю величчю і красою.2. Замок-садиба Попова побудований в XIX столітті в Запорізькій області. Саме тут можна відчути затишок, і насолодитися всією красою, яка є в цьому Таврійському замку.3. Замок-палац Кеніга - білокам'яна будівля, що вражає фантазії кожного. Неоготичний стиль замку підкреслив всю велич і силу минулого.4. Замок-палац Даховських побудований в середині XIX століття, парк і велич Тюдоровскої готики викликає відчуття присутності якоїсь магії: а можливо, насправді існує чаклунство? Це можна зрозуміти тільки тут.5. Замок Паланок - неймовірно красивий замок Закарпаття, досі навколо нього ходить безліч легенд і оповідань, які вражають і заворожують слухачів.Можливо, і Ви готові будете поділитися розповідями про свої улюблені споруди і покажете всю красу, оточуючу саме вас? Адже знайомиться з історією своєї країни завжди так приємно і цікаво)Саме час оформити, які підтримають кожного у подорожі.