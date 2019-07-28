Цікавинки з усього світу

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на тему Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць

#<12 Додано: Сер 24 лип, 2019 12:47 Мистецтво графіті



Коли архітектори будують стандартні будинки, які можуть здатися нудними оточуючим, в свої руки створення шедеврів беруть граффітники.



Один з них, Manuel Di Rita (peeta), перетворює буденність в щось просто неймовірне.



Його робота для проекту stadt.wand.kunst, галереї вуличного мистецтва під відкритим небом в Мангеймі, викликала справжній фурор.



Абстрактні форми, гострі кути, світлотіні, які перетворюють звичайну будівлю в приголомшливий і яскравий арт-об'єкт. Побачити справжню оптичну ілюзію можна, подивившись шедевральні мурали граффитиста.



Звісно ж, щоб побачити такі неймовірні графіті та бути впевненим, що подорож не зустріне нас неприємними моментами, варто використовувати тільки надійні платіжні карти , які створені саме для підтримки подорожуючих. Коли архітектори будують стандартні будинки, які можуть здатися нудними оточуючим, в свої руки створення шедеврів беруть граффітники.Один з них, Manuel Di Rita (peeta), перетворює буденність в щось просто неймовірне.Його робота для проекту stadt.wand.kunst, галереї вуличного мистецтва під відкритим небом в Мангеймі, викликала справжній фурор.Абстрактні форми, гострі кути, світлотіні, які перетворюють звичайну будівлю в приголомшливий і яскравий арт-об'єкт. Побачити справжню оптичну ілюзію можна, подивившись шедевральні мурали граффитиста.Звісно ж, щоб побачити такі неймовірні графіті та бути впевненим, що подорож не зустріне нас неприємними моментами, варто використовувати тільки надійні платіжні, які створені саме для підтримки подорожуючих. Иллюзия

Повідомлень: 96 З нами з: 08.02.18 Подякував: 9 раз. Подякували: 90 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2019 10:17 Диво-готель



Чому б зараз не зануритися в минуле? У те, де всі ми маленькі і мріємо про крихітний будиночок на дереві? У ньому можна сховатися від батьків і пограти з друзями. Або вже будучи підлітками, обіймати найближчу для себе людину. Час летить, і досить часто такі мрії так і залишаються мріями.

Виявилося, що втілити їх дорослим пропонують на острові Ютландія. Саме там знаходиться перший в світі готель на дереві. Унікальну споруду спорудив місцевий житель Расмус Лібек на своїй ділянці.

Втілити такий диво-готель допомогли сучасні технології та креативні дизайнерські рішення, які дозволили дереву далі рости. В даний час в готелі Løvtag працює один номер, тут є вода, електрика, і красива кімната з дизайнерськими меблями. Ось тільки найголовніше - це враження, які залишаються після відвідування цього чудо-готелю.



Звісно ж, щоб провести ніч в такому готелі та бути впевненим, що подорож не зустріне нас неприємними моментами, варто використовувати тільки надійні платіжні карти , які створені саме для підтримки подорожуючих. Чому б зараз не зануритися в минуле? У те, де всі ми маленькі і мріємо про крихітний будиночок на дереві? У ньому можна сховатися від батьків і пограти з друзями. Або вже будучи підлітками, обіймати найближчу для себе людину. Час летить, і досить часто такі мрії так і залишаються мріями.Виявилося, що втілити їх дорослим пропонують на острові Ютландія. Саме там знаходиться перший в світі готель на дереві. Унікальну споруду спорудив місцевий житель Расмус Лібек на своїй ділянці.Втілити такий диво-готель допомогли сучасні технології та креативні дизайнерські рішення, які дозволили дереву далі рости. В даний час в готелі Løvtag працює один номер, тут є вода, електрика, і красива кімната з дизайнерськими меблями. Ось тільки найголовніше - це враження, які залишаються після відвідування цього чудо-готелю.Звісно ж, щоб провести ніч в такому готелі та бути впевненим, що подорож не зустріне нас неприємними моментами, варто використовувати тільки надійні платіжні, які створені саме для підтримки подорожуючих. Иллюзия

Повідомлень: 96 З нами з: 08.02.18 Подякував: 9 раз. Подякували: 90 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:06 Pałac w Mosznej



Продовжуючи подорож казковими стежками, не можна не зупинити свій погляд на неймовірно красивих замках Польщі. Ви вірите в магію? В красиві історії про принців і принцес? А як же без приголомшливих історій про любов, заради якої йдуть в бій або створюють таємничий світ інтриг? У цих замках панує минуле, тут зібрані цікаві історії, які так люблять слухати мандрівники.



Сьогодні і ми відкриємо для себе історію одного з найбільш приголомшливих замків Польщі:

Pałac w Mosznej - село Мошна, Опольське воєводство. Тут розташований дуже гарний старовинний замок, побудований наприкінці XVIII - початку XIX, колись давно він належав ордену Тамплієрів. Звичайно ж, навколо цього замку - величезна кількість таємниць, і одна з них крутиться навколо кількості веж у самого замку, яких було побудовано 99. Що саме це повинно означати? До сьогодні залишається таємницею. Хтось каже, що дане число вказувало на кількість маєтків в династії, інші ж вважали, що неповна сотня веж звільняла власників від утримання цілого гарнізону солдат. Але як було насправді, вже не дізнатися.



Всім давно відомо, що у кожного замку повинна бути своя містична історія. І тут вона теж присутня і, звичайно ж, згідно з нею, тут живе привид гувернантки, яка була закохана в одного з графів. Нещасна жінка покінчила життя самогубством через нерозділене кохання. Перед смертю вона просила, щоб, якщо щось трапиться, її відправили на батьківщину в Англію і поховали там. Чи то забувши про її прохання, чи то не вважаючи їх важливими, її усипальницею зробили палацовий парк. І тепер щоночі вона бродить по замку в сліпуче-білій сукні і сумним плачем шукає свого коханого або тужить за батьківщиною, чим дуже сильно лякає туристів.



Незважаючи на те, що зараз замок відкритий для туристів, і тут давно облаштовані готель, музей, ресторан, і можна вільно гуляти по парку, досі чутні легенди про білу жінку-примару, в яку вірять і сучасники ...



Так, можливо, вона існує ? І це не просто казкова історія одного з найбільш містично-приголомшливих замків Польщі?



Щоб подорожувати комфортно в найбільш неймовірні місяця світу та бути впевненим, що подорож не зустріне нас неприємними моментами, варто використовувати тільки надійні платіжні карти , які створені саме для підтримки подорожуючих. Продовжуючи подорож казковими стежками, не можна не зупинити свій погляд на неймовірно красивих замках Польщі. Ви вірите в магію? В красиві історії про принців і принцес? А як же без приголомшливих історій про любов, заради якої йдуть в бій або створюють таємничий світ інтриг? У цих замках панує минуле, тут зібрані цікаві історії, які так люблять слухати мандрівники.Сьогодні і ми відкриємо для себе історію одного з найбільш приголомшливих замків Польщі:Pałac w Mosznej - село Мошна, Опольське воєводство. Тут розташований дуже гарний старовинний замок, побудований наприкінці XVIII - початку XIX, колись давно він належав ордену Тамплієрів. Звичайно ж, навколо цього замку - величезна кількість таємниць, і одна з них крутиться навколо кількості веж у самого замку, яких було побудовано 99. Що саме це повинно означати? До сьогодні залишається таємницею. Хтось каже, що дане число вказувало на кількість маєтків в династії, інші ж вважали, що неповна сотня веж звільняла власників від утримання цілого гарнізону солдат. Але як було насправді, вже не дізнатися.Всім давно відомо, що у кожного замку повинна бути своя містична історія. І тут вона теж присутня і, звичайно ж, згідно з нею, тут живе привид гувернантки, яка була закохана в одного з графів. Нещасна жінка покінчила життя самогубством через нерозділене кохання. Перед смертю вона просила, щоб, якщо щось трапиться, її відправили на батьківщину в Англію і поховали там. Чи то забувши про її прохання, чи то не вважаючи їх важливими, її усипальницею зробили палацовий парк. І тепер щоночі вона бродить по замку в сліпуче-білій сукні і сумним плачем шукає свого коханого або тужить за батьківщиною, чим дуже сильно лякає туристів.Незважаючи на те, що зараз замок відкритий для туристів, і тут давно облаштовані готель, музей, ресторан, і можна вільно гуляти по парку, досі чутні легенди про білу жінку-примару, в яку вірять і сучасники ...Так, можливо, вона існує ? І це не просто казкова історія одного з найбільш містично-приголомшливих замків Польщі?Щоб подорожувати комфортно в найбільш неймовірні місяця світу та бути впевненим, що подорож не зустріне нас неприємними моментами, варто використовувати тільки надійні, які створені саме для підтримки подорожуючих. Иллюзия

Повідомлень: 96 З нами з: 08.02.18 Подякував: 9 раз. Подякували: 90 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 лип, 2019 19:09 Оновлені піраміди



Сонце, пісок і, звичайно ж, піраміди. Що може більше вражати? Погоджуся, є багато куточків різних країн, які не залишать байдужими. Але ось сьогодні ми помріємо про сонячний і такий зачаровуючий Єгипет.



Всі знають, як багато різноманітних історій розповідають про піраміди. Так для чого ж їх будували? Що вони повинні були позначати? Усипальниці? Або місця сили? Місця проведення якихось обрядів? Чи не менше питань виникає с приводу того, як же їх будували в часи, коли не було ще сучасних технологій. У той же час дуже багато хто стверджує, що перебування в будівлях, схожих на піраміди, стає цілющим.



Що ж з цього правда? А що - вигадка? Перевірити теорії або ж на певний час відчути себе фараоном пропонує Juan Carlos Ramos, в рамках конкурсної програми він створив будинок-піраміду.



Такий будинок буде мати величезні вікна, які полегшать конструкцію і пускатимуть світло в будинок, і з цих вікон завжди буде приголомшливий вид. За концепцією творця в будинку-піраміді буде три рівні, які з'єднають гвинтові сходи. Так само тут розміститься вітальня, дві спальні з санвузлами, кухня і, звичайно ж, бібліотека. А також залишиться місце для басейну, гаража і консольного балкона. Ну хіба не будинок мрії?



Щоб подорожувати комфортно в найбільш неймовірні місяця світу та бути впевненим, що подорож не зустріне нас неприємними моментами, варто використовувати тільки надійні платіжні карти , які створені саме для підтримки подорожуючих. Сонце, пісок і, звичайно ж, піраміди. Що може більше вражати? Погоджуся, є багато куточків різних країн, які не залишать байдужими. Але ось сьогодні ми помріємо про сонячний і такий зачаровуючий Єгипет.Всі знають, як багато різноманітних історій розповідають про піраміди. Так для чого ж їх будували? Що вони повинні були позначати? Усипальниці? Або місця сили? Місця проведення якихось обрядів? Чи не менше питань виникає с приводу того, як же їх будували в часи, коли не було ще сучасних технологій. У той же час дуже багато хто стверджує, що перебування в будівлях, схожих на піраміди, стає цілющим.Що ж з цього правда? А що - вигадка? Перевірити теорії або ж на певний час відчути себе фараоном пропонує Juan Carlos Ramos, в рамках конкурсної програми він створив будинок-піраміду.Такий будинок буде мати величезні вікна, які полегшать конструкцію і пускатимуть світло в будинок, і з цих вікон завжди буде приголомшливий вид. За концепцією творця в будинку-піраміді буде три рівні, які з'єднають гвинтові сходи. Так само тут розміститься вітальня, дві спальні з санвузлами, кухня і, звичайно ж, бібліотека. А також залишиться місце для басейну, гаража і консольного балкона. Ну хіба не будинок мрії?Щоб подорожувати комфортно в найбільш неймовірні місяця світу та бути впевненим, що подорож не зустріне нас неприємними моментами, варто використовувати тільки надійні, які створені саме для підтримки подорожуючих. Иллюзия

Повідомлень: 96 З нами з: 08.02.18 Подякував: 9 раз. Подякували: 90 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<12 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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