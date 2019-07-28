Цікавинки з усього світу

Коли архітектори будують стандартні будинки, які можуть здатися нудними оточуючим, в свої руки створення шедеврів беруть граффітники.
Один з них, Manuel Di Rita (peeta), перетворює буденність в щось просто неймовірне.
Його робота для проекту stadt.wand.kunst, галереї вуличного мистецтва під відкритим небом в Мангеймі, викликала справжній фурор.
Абстрактні форми, гострі кути, світлотіні, які перетворюють звичайну будівлю в приголомшливий і яскравий арт-об'єкт. Побачити справжню оптичну ілюзію можна, подивившись шедевральні мурали граффитиста.
Звісно ж, щоб побачити такі неймовірні графіті та бути впевненим, що подорож не зустріне нас неприємними моментами, варто використовувати тільки надійні платіжні карти, які створені саме для підтримки подорожуючих.
Чому б зараз не зануритися в минуле? У те, де всі ми маленькі і мріємо про крихітний будиночок на дереві? У ньому можна сховатися від батьків і пограти з друзями. Або вже будучи підлітками, обіймати найближчу для себе людину. Час летить, і досить часто такі мрії так і залишаються мріями. Виявилося, що втілити їх дорослим пропонують на острові Ютландія. Саме там знаходиться перший в світі готель на дереві. Унікальну споруду спорудив місцевий житель Расмус Лібек на своїй ділянці. Втілити такий диво-готель допомогли сучасні технології та креативні дизайнерські рішення, які дозволили дереву далі рости. В даний час в готелі Løvtag працює один номер, тут є вода, електрика, і красива кімната з дизайнерськими меблями. Ось тільки найголовніше - це враження, які залишаються після відвідування цього чудо-готелю.
Звісно ж, щоб провести ніч в такому готелі та бути впевненим, що подорож не зустріне нас неприємними моментами, варто використовувати тільки надійні платіжні карти, які створені саме для підтримки подорожуючих.
Продовжуючи подорож казковими стежками, не можна не зупинити свій погляд на неймовірно красивих замках Польщі. Ви вірите в магію? В красиві історії про принців і принцес? А як же без приголомшливих історій про любов, заради якої йдуть в бій або створюють таємничий світ інтриг? У цих замках панує минуле, тут зібрані цікаві історії, які так люблять слухати мандрівники.
Сьогодні і ми відкриємо для себе історію одного з найбільш приголомшливих замків Польщі: Pałac w Mosznej - село Мошна, Опольське воєводство. Тут розташований дуже гарний старовинний замок, побудований наприкінці XVIII - початку XIX, колись давно він належав ордену Тамплієрів. Звичайно ж, навколо цього замку - величезна кількість таємниць, і одна з них крутиться навколо кількості веж у самого замку, яких було побудовано 99. Що саме це повинно означати? До сьогодні залишається таємницею. Хтось каже, що дане число вказувало на кількість маєтків в династії, інші ж вважали, що неповна сотня веж звільняла власників від утримання цілого гарнізону солдат. Але як було насправді, вже не дізнатися.
Всім давно відомо, що у кожного замку повинна бути своя містична історія. І тут вона теж присутня і, звичайно ж, згідно з нею, тут живе привид гувернантки, яка була закохана в одного з графів. Нещасна жінка покінчила життя самогубством через нерозділене кохання. Перед смертю вона просила, щоб, якщо щось трапиться, її відправили на батьківщину в Англію і поховали там. Чи то забувши про її прохання, чи то не вважаючи їх важливими, її усипальницею зробили палацовий парк. І тепер щоночі вона бродить по замку в сліпуче-білій сукні і сумним плачем шукає свого коханого або тужить за батьківщиною, чим дуже сильно лякає туристів.
Незважаючи на те, що зараз замок відкритий для туристів, і тут давно облаштовані готель, музей, ресторан, і можна вільно гуляти по парку, досі чутні легенди про білу жінку-примару, в яку вірять і сучасники ...
Так, можливо, вона існує ? І це не просто казкова історія одного з найбільш містично-приголомшливих замків Польщі?
Щоб подорожувати комфортно в найбільш неймовірні місяця світу та бути впевненим, що подорож не зустріне нас неприємними моментами, варто використовувати тільки надійні платіжні карти, які створені саме для підтримки подорожуючих.
Сонце, пісок і, звичайно ж, піраміди. Що може більше вражати? Погоджуся, є багато куточків різних країн, які не залишать байдужими. Але ось сьогодні ми помріємо про сонячний і такий зачаровуючий Єгипет.
Всі знають, як багато різноманітних історій розповідають про піраміди. Так для чого ж їх будували? Що вони повинні були позначати? Усипальниці? Або місця сили? Місця проведення якихось обрядів? Чи не менше питань виникає с приводу того, як же їх будували в часи, коли не було ще сучасних технологій. У той же час дуже багато хто стверджує, що перебування в будівлях, схожих на піраміди, стає цілющим.
Що ж з цього правда? А що - вигадка? Перевірити теорії або ж на певний час відчути себе фараоном пропонує Juan Carlos Ramos, в рамках конкурсної програми він створив будинок-піраміду.
Такий будинок буде мати величезні вікна, які полегшать конструкцію і пускатимуть світло в будинок, і з цих вікон завжди буде приголомшливий вид. За концепцією творця в будинку-піраміді буде три рівні, які з'єднають гвинтові сходи. Так само тут розміститься вітальня, дві спальні з санвузлами, кухня і, звичайно ж, бібліотека. А також залишиться місце для басейну, гаража і консольного балкона. Ну хіба не будинок мрії?
Щоб подорожувати комфортно в найбільш неймовірні місяця світу та бути впевненим, що подорож не зустріне нас неприємними моментами, варто використовувати тільки надійні платіжні карти, які створені саме для підтримки подорожуючих.