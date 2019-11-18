RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Туризм - подорожі
Україною та світом
/
Цікавинки з усього світу

Цікавинки з усього світу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 13:28

Re: Цікавинки з усього світу

  Иллюзия написав:вирушаючи в мріях або в реальності в одну з них, варто врахувати всі підводні камені і хитрості в договорах.
в мечтах нема никаких подводных камней.Полетел и всё,наслаждайся.
Кискодер
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 24
З нами з: 05.10.19
Подякував: 18 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:30

Re: Цікавинки з усього світу

Недавно повернулись з Мадейри (Португалія). Дивовижний острів. Але для любителів активного відпочинку. Для тих хто любить повалятися на пляжі не підходить.
Отримали море задоволення. Але потрібно щоб в компанії був досвідчений водій. А то там багато серпантинів, і вузькі дороги. А без машини на Мадейрі я не знаю що робити.
kozarirynochka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 17.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:50

Вот где люди панують ! :)

andrein
 
Повідомлень: 426
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:53

Дуже приємно вас читати. Гарні тексти.
SerhioT
 
Повідомлень: 2
З нами з: 24.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:00

kozarirynochka Дякую) було б чудово якби ще були фото) з вашими неймовірними враженнями))
Иллюзия
Аватар користувача
 
Повідомлень: 107
З нами з: 08.02.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:02

andrein Країна мрій)
Иллюзия
Аватар користувача
 
Повідомлень: 107
З нами з: 08.02.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:02

SerhioT Дякую Вам)
Иллюзия
Аватар користувача
 
Повідомлень: 107
З нами з: 08.02.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:02

SerhioT Дякую Вам)
Иллюзия
Аватар користувача
 
Повідомлень: 107
З нами з: 08.02.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:03

Комфорт для натхнення)

Зображення

Кожен ранок у будні дні у багатьох починається з поїздки в офіс. Стандартні офіси з невеликим робочим простором стали нормою для нас. А що, якщо офіс перетворити в шедевр архітектурного мистецтва? В такій обстановці набагато приємніше працювати - так вирішили керівники компанії Amazon.
Новий офіс в Сіетлі вже на початку будівництва викликав ажіотаж. Причиною цього став футуристичний вигляд будівель, в яких повинні будуть розміститися офіси корпорації.
Куполи висотою до 27 метрів заповнені не тільки офісними столами, тут висаджено до 40 тис. рослин з 30 країн світу. Цікаво і те, що кімнати для переговорів називають «пташині гнізда», що дуже незвично для тих, хто працює в стандартному офісі, хоча якщо врахувати те, що навколо - ліс з найнеймовірніших рослин, насправді можна відчути себе пташкою, яка розправила крила і летить до творчого успіху.
Однією з головних прикрас цього офісу можна вважати дерево на ім'я Рубі. Рослина сімейства фікусових вагою понад 16 тис. кг привезли в Сіетл і висадили всередині сфери. Це було досить складним завданням.
Зате тепер ці будівлі зможуть точно вразити і надихнути і співробітників офісу, і їхніх гостей.
Иллюзия
Аватар користувача
 
Повідомлень: 107
З нами з: 08.02.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78758)
19.11.2019 17:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.