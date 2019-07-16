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Ціни на помідори в Україні
встановили історичний антирекорд

Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирекорд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:16

  Faceless написав:
ruvex написав:
  smart_analyst2017 написав:Это Порошенко или уже Зеленский виноват? Охлос, подскажи.

Кто отменил регулирование цен даже на социальные продукты? Подскажи.
А какие в принципе основания для госрегулирования цен на помидоры?

Разбор логической цепочки:
Если кто-то отменил регулирование цен даже на социальные продукты, к примеру социальные сорта хлеба, который стоит почти 20 грн, то что говорить о помидорах.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:30

все годы совка и независимости люди консервировали, и только при "проклятом" Порохе зубожильники зубожили настолько, что перестали сажать помидоры и закатывать их в банки. В моем окружении практически не осталось никого знакомого кто бы профессионально занимался выращиванием овощей на приусадебном участке
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:35

Re: Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирек

  Pavlentiy написав:Судячи по коментарям, більшості користувачів одного з найбільших фінансових форумів України невідомий зв'язок між ціною товару і балансом попиту/пропозиції на нього. У всьому завжди винен якщо не Порошенко, то якісь інші рептилоїди та світові змови.

Судя из комментариев, правильно выше сказали, "началась эпоха жлобства".
Если кабачок продают за 25 грн (1 шт.), то о каком балансе идет речь?
Совсем недавно исходя из подобного баланса продавали клубнику, там где она растет за 55-60 грн/кг., стойко отстаивая цены и выбрасывая через пару дней ее ящиками, в то же время другие снижали цену до 40-35 грн. Жлобство инкапсулированное в менталитет сводит прибыль к 0, но лучше не достанется никому, нежели по другой цене.
Тоже самое будет с помидорами, когда даже в маркетах по снижке гнилые лежат всего на 5-7 грн, дешевле.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:44

Re: Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирек

  ruvex написав:Судя из комментариев, правильно выше сказали, "началась эпоха жлобства".
Если кабачок продают за 25 грн (1 шт.), то о каком балансе идет речь?

Коментаторам навіть на метр до голови не може пробитися думка, що ціни на овочі сильно залежать від погодних умов, а не від прізвища Президента. В нас не тепличні овочі, для тих хто не в курсі. Тепличні, якраз, і мають таку і більшу ціну.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:50

  lapay написав:
  ruvex написав:Судя из комментариев, правильно выше сказали, "началась эпоха жлобства".
Если кабачок продают за 25 грн (1 шт.), то о каком балансе идет речь?

Коментаторам навіть на метр до голови не може пробитися думка, що ціни на овочі сильно залежать від погодних умов, а не від прізвища Президента. В нас не тепличні овочі, для тих хто не в курсі. Тепличні, якраз, і мають таку і більшу ціну.

Да, да, в курсе. Планомерность вашей логики заключается в подобных же аргументах продающих на базаре, причем у одних и тех же - один день у них засуха и потому такая цена, второй день залило и такая цена, иногда цена зависит от курса доллара.
Знаю фермера, который в 10 км имеет высадку капусты, от белокочанной до айсберга и в любую погоду у него урожай, даже в этом году, снабжает весь город.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:51

Киев ждет баржу с помидорами - Гройсман, ау? :mrgreen:

А если серьезно, ситуация на рынке фруктов и овощей - это диктат ленд-лордов и королей ритейла, которые каждый со своей стороны уничтожают предложение частников и мелкого бизнеса.

Фермерство отсутствует как таковое. Дачники выращивают преимущественно для себя, но и те, у кого есть профицит, имеют все меньше возможностей реализовать - рыночная торговля исчезает фантастическими темпами. По крайней мере в крупных городах. В Киеве в новых жилых массивах на это даже не отводятся места - например, на Позняках/Осокорках с населением 500 тыс человек около 20 супермаркетов и только 2 маленьких стихийных базарчика у станций метро.

Предложение производителей ограничено крупными садоводствами, предложение продавцов - сетями супермаркетов. И тем, и другим владеет олигархат. Поэтому в зависимости от урожайности цены и пляшут как тем вздумается для обеспечения "целевой" маржи. Балансировочные механизмы уничтожены. Госрезерв как институт стабилизации цен канул в лету.

Общая болячка украинской экономики - запредельная монополизация при государственном попустительстве...
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:52

  ruvex написав:
  Pavlentiy написав:Судячи по коментарям, більшості користувачів одного з найбільших фінансових форумів України невідомий зв'язок між ціною товару і балансом попиту/пропозиції на нього. У всьому завжди винен якщо не Порошенко, то якісь інші рептилоїди та світові змови.

Судя из комментариев, правильно выше сказали, "началась эпоха жлобства".
Если кабачок продают за 25 грн (1 шт.), то о каком балансе идет речь?
Совсем недавно исходя из подобного баланса продавали клубнику, там где она растет за 55-60 грн/кг., стойко отстаивая цены и выбрасывая через пару дней ее ящиками, в то же время другие снижали цену до 40-35 грн. Жлобство инкапсулированное в менталитет сводит прибыль к 0, но лучше не достанется никому, нежели по другой цене.
Тоже самое будет с помидорами, когда даже в маркетах по снижке гнилые лежат всего на 5-7 грн, дешевле.

Ну так идите в сельское хозяйство и покажите как надо. Все хотят на ж*** под кондиционером сидеть, а не сапкой махать. И да какой кабачок по 25 грн ? Боюсь представить какого он размера :D Сейчас баклажаны уже по 20 грн кило.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:03

Re: Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирек

  ruvex написав:Знаю фермера, который в 10 км имеет высадку капусты, от белокочанной до айсберга и в любую погоду у него урожай, даже в этом году, снабжает весь город.

В нього були дощі, є полив? Засуха все знищила - картоплю, цибулю, огірки і т.д. Один фермер не показник.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:25

  titanik написав:Для помидоров еще не сезон. После десятого августа можно будет увидеть реальные цены

Панове, да Вы что. На Заречном рынке Н. Новгорода, который лежит на 500 км СЕВЕРНЕЕ самой северной точки Украины, помидоры начинаются от 50 руб/кг. В среднем очень приличные -70, кустовые с пипочкаи местные -90, сладчайшие азербайджанские для гурманов -100. В опте, соответственно, на 20-25 рублей дороже.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:45

Re: Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирек

  ruvex написав:Совсем недавно исходя из подобного баланса продавали клубнику, там где она растет за 55-60 грн/кг., стойко отстаивая цены и выбрасывая через пару дней ее ящиками, в то же время другие снижали цену до 40-35 грн. Жлобство инкапсулированное в менталитет сводит прибыль к 0, но лучше не достанется никому, нежели по другой цене.

А Вы не задумывались о том, что эта "жлобская" стратегия приносит прибыль, и он так делал вчера и будет так делать завтра, потому что это прибыльно?
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