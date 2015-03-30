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Как выбрать банк для СПД в 2019?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 29 лип, 2019 09:55
В этом видео мы расскажем о двух способах открытия счета для СПД: онлайн и оффлайн. Мы поделимся опытом того, как можно открыть счет через отделения и сколько на это уходит время и как это происходит онлайн. А также поделимся тарифами.
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П'ят 24 тра, 2019 15:33
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