Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

Додано: Чет 09 січ, 2025 17:42

boroda написав: Тобто арабіка точно не здорожчає? Тобто арабіка точно не здорожчає?

Безглуздо навіть розмірковувати над цим питанням. Ціноутворення на глобальному товарному ринку (безвідносно до класу товару - будь то золото, кава, пшениця чи мазут) мають свої незчисленні закономірності (сезонність, баланс попиту і пропозиції, погодні умови, політичні рішення), врахування яких задля визначення можливої остаточної закупівельної ціни є радше спостереженням за якоюсь конкретною часткою у квантовому полі. Буквально за 10 хвилин, приміром, президент Бразилії заявить про скасування державної програми сільськогосподарського освоєння земель сельти Амазонки, і ціни злетять так, що вам прийдеться переставляти свій монітор у вертикальне положення, щоб встигнути за полетом котирувань. Загадка не в тому, як засуха в Бразилії позначиться на ціні арабіки, а в тому, як ця інформація, доповнена мільонами гігабайт інших даних (зокрема і інсайдерської інформації) ляже у мозкові нейронні звяʼзки в головах трейдерів, брокерів, виробників і різного роду посередників і які накази полетять усіма каналами звʼязку до біржових терміналів і позабіржових установ. А саме цікаве, що наступного дня і за тиждень, місяць або два ця інформація буде переоцінена і полетять нові накази, що формуватимуть ціноутіутворення у безперервному режимі. От тільки на нас, як кінцевих споживачів, це буде здійснювати дуже опосередкований вплив, тому що та ціна, яку запросить Нескафе або Лавацца за 100 грам своєї отрути майже ніяк не корегуватиме з усіма описаними вище механізмами. Бо закони роздрібної і дрібногуртової торгівлі співвідносяться до глобальної торгівлі приблизно так, як закони макровсесвіту Ньютона до мікрокосмосу Енштейна (даруйте за мій примітивізм).