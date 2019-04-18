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Куда эффективно
вложить 1000$ ?

Куда эффективно вложить 1000$ ?
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 15:02

Куда эффективно вложить 1000$ ?


В этом видео мы расскажем как эффективно инвестировать свои деньги.
Мы решили начать с минимальной суммы – $1 тыс. (или ее гривневый эквивалент 25 030 грн по состоянию на 13.08.19).

И рассмотрим 4 инструмента инвестирования:
03:15 - покупка валюты и хранение под матрасом;
05:26 - вкладывать деньги на депозиты в банки;
10:29 - вкладывать деньги в кредитные союзы;
14:34 - вкладывать деньги в p2p платформу.
Ірина_
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