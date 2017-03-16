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Яка реклама привертає вашу
увагу при виборі забудовника?

Яка реклама привертає вашу увагу при виборі забудовника?
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Яка реклама привертає вашу увагу при виборі забудовника?

Яка реклама привертає вашу увагу при виборі забудовника? 6.8 5 12
Банера на будівництві
0
0
Смс сповіщення
0
0
Білборди
17%
2
Візитівки
8%
1
Реклама в транспорті
8%
1
Телебачення
0
0
Facebook
17%
2
Сайти нерухомості
25%
3
Рекомендації друзів, колег
8%
1
Банерна реклама в інтернеті
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:40

Яка реклама привертає вашу увагу при виборі забудовника?

Шановні форумчани!

У нас маленьке опитування :wink:

На сьогодні кількість забудовників росте як на дріжджах. Маркетологи різними способами прагнуть довести свою першість серед конкурентів. Для цього активно використовуються активна рекламна політика.

Поділіться, будь ласка, на яку рекламу саме ви звертаєте увагу при виборі забудовника?
Що можете сказати із власного досвіду - який варіант в опитуванні близький вам?
Що навпаки дратує та зовсім не підходить? Завдяки якому з варіантів вдалося придбати омріяне житло?
Чи траплявся обман у рекламі, чи дійсно інформація відповідала дійсності?


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Ірина_
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Купувати житло не доводилось, але, все ж таки, часто бачу рекламу саме у інтернеті.
Financial Expert
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:43

Re: Яка реклама привертає вашу увагу при виборі забудовника?

https://www.searchengines.ru/mail-ru-group.html
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:52

Re: Яка реклама привертає вашу увагу при виборі забудовника?

Опрос не имеет смысла, так как вы проводите его среди людей, которые сидят в интернете
iriverix
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 14:41

  iriverix написав:Опрос не имеет смысла, так как вы проводите его среди людей, которые сидят в интернете

Так участники форума не только в интернете сидят, но и живут обычной жизнью - общаются с коллегами и друзьями, гуляют, пользуются транспортом и т.д.

iriverix, а Вы уже приняли участие в опросе? Если ни один из вариантов Вам не подошел, то напишите в комментариях свой :wink:
Модератор
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 22:00

Re: Яка реклама привертає вашу увагу при виборі забудовника?

Как правило, у меня, привлекают внимание билборды и баннеры на стройке, а уже потом начинается поиск в интернете и прочее. Особенно если указана цена квадратного метра.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 09:54

Re: Яка реклама привертає вашу увагу при виборі забудовника?

Обычно на улице когда вижу рекламу на большом плакате, сразу бросается в глаза. А потом что б убедится в надежности застройщика смотрю в интернете подробнее о нем
lapin8756
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 21:06

Найкраща реклама - величезний. якісно зроблений будівельний паспорт об'єкту.

там же зазвичай є посилання на портал в інтернеті чи телефон
+50грн !
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greenozon
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orysya1488

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