Яка реклама привертає вашу увагу при виборі забудовника?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: Чет 29 сер, 2019 10:40
Шановні форумчани!
У нас маленьке опитування
На сьогодні кількість забудовників росте як на дріжджах. Маркетологи різними способами прагнуть довести свою першість серед конкурентів. Для цього активно використовуються активна рекламна політика.
Поділіться, будь ласка, на яку рекламу саме ви звертаєте увагу при виборі забудовника?
Що можете сказати із власного досвіду - який варіант в опитуванні близький вам?
Що навпаки дратує та зовсім не підходить? Завдяки якому з варіантів вдалося придбати омріяне житло?
Чи траплявся обман у рекламі, чи дійсно інформація відповідала дійсності?
Рекомендуємо також до вашої уваги розглянути бонус від Мінфіну - ! інвестиція в нерухомість Найкращі пропозиції для наших читачів!
Ірина_
Модератор Форуму
Повідомлень: 2004
З нами з: 14.09.13
Подякував: 393 раз.
Подякували: 1011 раз.
Профіль
Додано: Чет 29 сер, 2019 13:49
Купувати житло не доводилось, але, все ж таки, часто бачу рекламу саме у інтернеті.
Financial Expert
Експерт
Повідомлень: 244
З нами з: 06.08.18
Подякував: 103 раз.
Подякували: 57 раз.
Профіль
Додано: Чет 05 вер, 2019 19:43
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
M-A-X
Повідомлень: 1812
З нами з: 08.10.15
Подякував: 684 раз.
Подякували: 154 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 вер, 2019 11:52
Опрос не имеет смысла, так как вы проводите его среди людей, которые сидят в интернете
iriverix
Повідомлень: 169
З нами з: 17.01.13
Подякував: 25 раз.
Подякували: 12 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 вер, 2019 14:41
iriverix написав:
Опрос не имеет смысла, так как вы проводите его среди людей, которые сидят в интернете
Так участники форума не только в интернете сидят, но и живут обычной жизнью - общаются с коллегами и друзьями, гуляют, пользуются транспортом и т.д.
iriverix, а Вы уже приняли участие в опросе? Если ни один из вариантов Вам не подошел, то напишите в комментариях свой
Модератор
Модератор Форуму
Повідомлень: 5734
З нами з: 25.01.06
Подякував: 70 раз.
Подякували: 413 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 вер, 2019 22:00
Как правило, у меня, привлекают внимание билборды и баннеры на стройке, а уже потом начинается поиск в интернете и прочее. Особенно если указана цена квадратного метра.
ol_zy
Повідомлень: 6124
З нами з: 20.01.15
Подякував: 383 раз.
Подякували: 625 раз.
Профіль
Додано: Чет 20 сер, 2020 09:54
Обычно на улице когда вижу рекламу на большом плакате, сразу бросается в глаза. А потом что б убедится в надежности застройщика смотрю в интернете подробнее о нем
lapin8756
Повідомлень: 5
З нами з: 20.08.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Нед 23 сер, 2020 21:06
Найкраща реклама - величезний. якісно зроблений будівельний паспорт об'єкту.
там же зазвичай є посилання на портал в інтернеті чи телефон
greenozon
Повідомлень: 9349
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 618 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
,
Ірина_
,
Модератор
Схожі теми
0
2805