Финкомпания CardService

greenozon написав:Директор фінансової компанії CardService Дмитро Богодухов про те, як змінилася ситуація з видачею кредитів в Україні після початку карантину, як це вплине на ринок і чому важливо переходити на більш сучасні системи кредитування.
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Не встречал таких. Наверно или продают как-то не очень активно, или я просто не вхожу в их целевую аудиторию (я так понимаю, тут особых плюшек-грейсов нет? Что-то среднее между швидкогрошами и банковским кредитом? )
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Когда тут пишут: "І головне: жодних фінансових ризиків", то это следует понимать, что это только для магазина никакого риска? Ну, допустим, компания с магазином поделиться, чтоб магазину был смысл этим заниматься. А покупателю это зачем? Если есть банки с их кредитными картами и рассрочками. А тут еще один посредник. Причем, я так понимаю, эта карта будет под конкретный магазин, а с банковской можно в любой идти. В Ашане такое Укрсиб сделал, мол, карта, 2% кешбека в Ашане даже, так я там ни разу за столом желающих не видел. Может, не так часто хожу. Или я что-то не так понимаю в схеме? Кстати, а нам это зачем преподносят? В смысле, компания предлагает нам дать ей денег, чтоб кредитовать покупателей магазина?
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