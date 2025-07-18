RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Туризм - подорожі
Україною та світом
/
Посоветуйте сайт для покупки
по интернету билетов по Европе

Посоветуйте сайт для покупки по интернету билетов по Европе
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:37

Re: Посоветуйте сайт для покупки по интернету билетов по Евр

Зашел сейчас на сайт эколайна, появилось много акционных рейсов с Украины по 200 грн. в направлении стран Восточной Европы 8)

https://ecolines.net/ua/ru/predlozhenie/mezhdunarodnie
Михалыч
 
Повідомлень: 1445
З нами з: 01.03.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:35

  Alexey_k9 написав:swan forever
Тогда сайт перевозчика используйте. Омио берет комиссию около 1 евро с каждого билета независимо от суммы. Но комиссия с лихвой окупается реферальным бонусом и получается даже дешевле чем на офф сайте брать. А часто и на много удобней.
У омио кстати не только приложение, но и сайт

А обобщающего агрегатора не знаете?
Так, шоб все перевозчики у него на одном ресурсе. Вроде скайсканера.
swan forever
 
Повідомлень: 1158
З нами з: 27.05.15
Подякував: 167 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 23:45

Re: Посоветуйте сайт для покупки по интернету билетов по Евр

  swan forever написав:А обобщающего агрегатора не знаете?
Так, шоб все перевозчики у него на одном ресурсе. Вроде скайсканера.


Было бы неплохо)
Affel
 
Повідомлень: 4
З нами з: 17.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 23:33

  Affel написав:
  swan forever написав:А обобщающего агрегатора не знаете?
Так, шоб все перевозчики у него на одном ресурсе. Вроде скайсканера.


Omio (Бывший GoEuro) - лучший вариант, очень удобно покупать жд, автобусы и авиа. Также есть ссылка на скидку на первую покупку у меня в подписи.
Alexey_k9
 
Повідомлень: 241
З нами з: 06.08.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 12:17

EmmaSunnshine
Добрый день, лучше чем Скай Сканер не находила, там и цены можно смотреть как меняются, и варианты жилья :D
Дарья Перез
 
Повідомлень: 4
З нами з: 10.06.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 11:22

Езжу регулярно в Краков с Киева через Prostobus Plus. Брала билеты напрямую у них на сайте, дешевле так чем через посредников. Перевозчик норм, может кому пригодится моя рекомендация.
polina_west52
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 17.08.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.