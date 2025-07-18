Посоветуйте сайт для покупки по интернету билетов по Европе
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:37
Зашел сейчас на сайт эколайна, появилось много акционных рейсов с Украины по 200 грн. в направлении стран Восточной Европы
https://ecolines.net/ua/ru/predlozhenie/mezhdunarodnie
Михалыч
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Додано: Пон 04 лис, 2019 19:35
Alexey_k9 написав: swan forever
Тогда сайт перевозчика используйте. Омио берет комиссию около 1 евро с каждого билета независимо от суммы. Но комиссия с лихвой окупается реферальным бонусом и получается даже дешевле чем на офф сайте брать. А часто и на много удобней.
У омио кстати не только приложение, но и сайт
А обобщающего агрегатора не знаете?
Так, шоб все перевозчики у него на одном ресурсе. Вроде скайсканера.
swan forever
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Додано: Чет 17 гру, 2020 23:45
swan forever написав:
А обобщающего агрегатора не знаете?
Так, шоб все перевозчики у него на одном ресурсе. Вроде скайсканера.
Было бы неплохо)
Affel
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Додано: Вів 26 січ, 2021 23:33
Affel написав: swan forever написав:
А обобщающего агрегатора не знаете?
Так, шоб все перевозчики у него на одном ресурсе. Вроде скайсканера.
Omio (Бывший GoEuro) - лучший вариант, очень удобно покупать жд, автобусы и авиа. Также есть ссылка на скидку на первую покупку у меня в подписи.
Alexey_k9
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Додано: Чет 10 чер, 2021 12:17
EmmaSunnshine
Добрый день, лучше чем Скай Сканер не находила, там и цены можно смотреть как меняются, и варианты жилья
Дарья Перез
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 11:22
Езжу регулярно в Краков с Киева через Prostobus Plus. Брала билеты напрямую у них на сайте, дешевле так чем через посредников. Перевозчик норм, может кому пригодится моя рекомендация.
polina_west52
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