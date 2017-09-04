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Кліринговий Дім

Акції від банку Кліринговий Дім
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 09:05

Новий партнерський проект Visa та МАНУ

24 вересня 2020 року на ВДНГ відкрився перший державний «Музей науки», створений Малою академією наук України за підтримки Міністерства науки і освіти України. Компанія Visa стала інноваційним партнером заходу.

Для всіх держателів картки Visa від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» діє знижка 15% при оплаті стандартного квитка.

Період дії акції з 24.09.2020 р. по 31.12.2021 р.

На вас чекатимуть унікальні експонати, як то велосипед з квадратними колесами. А завдяки експонату від Visa можна побачити шлях, що за секунду долають понад 60 тисяч транзакцій по всьому світу.

Музей відкрито у ревіталізованому павільйоні «Наука» на ВДНГ.
https://www.clhs.com.ua/ua/news/novij-p ... k-ukrayini
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 09:11

Добрий відпочинок з Visa у Добропарку

Visa та Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» запрошують на відпочинок до нового дендропарку «Добропарк».

Для всіх держателів картки Visa від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» діє знижка 20% на вхідні квитки.

Також з карткою Visa для вас доступні:

Знижка -50% на оренду електровелосипедів.
Комфортний простір Visa, де можна сховатись від дощу та відпочити.
Простір для дітей з аніматорами та майстер-класами з ботаніки на вихідних.
Аеростат із квітів —неймовірна інсталяція для найяскравіших фото з Добропарку.

Добропарк - новий ландшафтний парк під Києвом, площею в 400 футбольних полів, з найкрасивішими квітами щосезону і розвагами для друзів та родин.
https://www.clhs.com.ua/ua/news/dobrij- ... dobroparku
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 10:00

Гастромаркет від Всі.Свої

Раді повідомити про події та спільні активності на найбільшій платформі українських брендів Всі.Свої у жовтні.

Осінній марафон розпочинається вже у ці вихідні.

10-11 жовтня на Десятинній, 12 відбудеться Гастромаркет.

100 українських брендів будуть наповнювати ваші серця любов’ю до локального. На маркеті будуть представлені всі гастрокатегорії: фермерські сири та ковбаси, в’ялене та копчене м’ясо, оригінальні соуси, авторські солодощі, вино, настоянки та інші алкогольні напої.

Під час маркету для власників карток Visa від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» буде діяти промо акція від корнера «Устриці та Вино» - замов 3 устриці та отримай келих ігристого у подарунок під час оплати карткою Visa.
https://www.clhs.com.ua/ua/news/gastrom ... ngovij-dim
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:29

Маркет українського пальта від Всі.Свої

Запрошуємо на найбільший Маркет українського пальта цієї осені від Всі.Свої, Visa та Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Маркет відбудеться 17-18 жовтня на Десятинній, 12.

Під час маркету для власників карток Visa від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» будуть діяти спеціальні пропозиції:

Промо від корнера «Свій Бургер» - купуй бургер та отримай картоплю фрі у подарунок під час оплати карткою Visa.
Безкоштовна вода для всіх відвідувачів та резидентів маркету
Безкоштовна зона відпочинку Visa у фойє
Зона безкоштовної зарядки телефонів
Фотозона Visa у фойє
На маркеті будуть дотримані всі необхідні заходи безпеки, щоб ви та ваші діти почувалися максимально безпечно:
• вхід — лише у масках;
• обов’язковий скринінг температури;
• достатня кількість антисептиків;
• більше примірочних, щоб уникнути черг;
• обмеження кількості відвідувачів, які одночасно перебувають у приміщенні;
• дезінфекція поверхонь і додаткові прибирання.
https://www.clhs.com.ua/ua/news/market- ... v-vsisvoyi
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:06

Комфортні поїздки з Bolt, Visa та Банком «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Відтепер для всіх власників преміальних карток Visa від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» доступна знижка 50% на послуги служби таксі Bolt до аеропорту та назад в Києві, Одесі, Львові, Харкові, Запоріжжі та Дніпрі.

Щоб скористатись пропозицією необхідно:

1. Завантажити або відкрити додаток Bolt.

2. Додати в гаманець Bolt картку Visa Platinum, Visa Infinite або Visa Business Platinum, як метод оплати.

3. Замовити таксі Bolt в аеропорт або з аеропорту.

Максимальний розмір знижки – 200 грн. Максимальна кількість поїздок на місяць – 4.

Знижка надається лише у випадку реєстрації преміальної картки у гаманці Bolt та не надається при

оплаті з використанням додатку Apple Pay.

Сума знижки розраховується в залежності від вартості поїздки на момент здійснення замовлення.

Пропозиція діє з 01.11.2020 р. по 15.11.2021 р. у м. Київ, м. Харків, м. Львів, м. Одеса, м. Дніпр та м. Запоріжжя лише на поїздки у/з Міжнародний аеропорт «Бориспіль», Міжнародний аеропорт «Київ», Міжнародний аеропорт «Харків», Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького, Міжнародний аеропорт «Одеса», Міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ», Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» відповідно.
https://www.clhs.com.ua/ua/news/komfort ... ngovij-dim
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 11:12

Карусель святкових пропозицій

Цього року зустрічати свята стає ще приємніше.
Для всіх держателів карток Visa від Банком «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» діють спеціальні святкові пропозиції від Rozetka, Епіцентру, Ашану, Raketa, Hotels.com.

Rozetka
5% на ваш бонусний рахунок під час оплати карткою Visa.
Акція діє до 20.12.2020.
Пропозиція діє на товари продавця Rozetka.ua, окрім товарів-виключень, з якими можна ознайомитись в Офіційних правилах акції.
Епіцентр
Безкоштовна доставка замовлень на сайті epicentrk.ua під час оплати карткою Visa.
Акція діє до 31.01.2021.
Безкоштовна доставка розповсюджується на замовлення від 250 грн. Максимальна сума доставки, яка компенсується з боку Visa, складає 250 грн. Якщо сума доставки перевищує суму 250 грн., покупець самостійно сплачує різницю.
Ашан
Іграшка на ялинку із доповненою реальністю за 0,49 грн під час оплати покупки в Ашан карткою Visa.
Акція діє до 25.12.2020.
Raketa
Знижка 30 грн. на доставку їжі через сервіс Raketa. Знижка надається автоматично за умови введення промокоду VisaNY та підключеної картки Visa у додатку Raketa.
Період акції: 21.12.2020–03.01.2021
Hotels.com
Знижка 10% на бронювання готелю з hotels.com та Visa за допомогою промокоду 10VISA.
Бронювання має бути здійснено до 31.12.2020 із завершенням проживання до 31.03.2021.
Знижка надається на бронювання від 1 до 28 ночей у готелі-учаснику програми.
Пропозиція діє для карток: Visa Gold, Visa Business, Visa Platinum, Visa Infinite.
https://www.clhs.com.ua/ua/news/karusel ... ngovij-dim
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 08:52

Партнерський проект Visa, Bolt

Відтепер для власників преміальних карток Visa Platinum та Visa Infinite від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» доступна знижка 50% на послуги служби таксі Bolt від та до залізничного вокзалу в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Харкові та Запоріжжі.

Щоб скористатись пропозицією необхідно:

1. Завантажити або відкрити додаток Bolt.

2. Додати в гаманець Bolt преміальну картку Visa Platinum та Visa Infinite як метод оплати.

3. Замовити таксі Bolt до залізничного вокзалу або назад.

Максимальний розмір знижки – 50 грн. Максимальна кількість поїздок на місяць – 2.

Знижка надається лише у випадку реєстрації преміальної картки у гаманці Bolt та не надається при оплаті з використанням

додатку Apple Pay. Сума знижки розраховується в залежності від вартості поїздки на момент здійснення замовлення. Умови

пропозиції можуть бути змінені.

Пропозиція діє з 23.12.2020 р. до 30.06.2021 р. включно.

Деталі: visa.com.ua

Насолоджуйтеся поїздкою зі знижкою з Bolt, Visa та Банком «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

https://clhs.com.ua/ua/news/partnerskij ... ngovij-dim
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 08:52

онлайн шоппінг зі знижками

В період карантинних обмежень пропонуємо всім власникам платіжних карток Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» безпечний та вигідний шоппінг в онлайн магазині найбільшої платформи українських брендів Всі.Свої.

Протягом 8-24 січня 2021, на сайті vsisvoi.ua, для держателів карток Visa діятиме 10% додаткової знижки на всі категорії товарів, представлених на сайті.

Знижка нараховується автоматично під час оплати карткою та сумується до діючих знижок на сайті.

Подробиці: vsisvoi.ua.

https://clhs.com.ua/ua/news/dlya-vlasni ... -znizhkami
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