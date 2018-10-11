Підкажіть будь ласка по цій 1 копійці 1994 року. Це не підробка? Скільки її приблизна вартість може бути?
Дякую!
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:17
1 копійка 1994 року. Ціна? Оригінал?
Додано: Пон 23 вер, 2019 09:14
i0g83142
Проверте на магнит. Если немагнитная - та алюминиевая копия.
Если магнитная, по дорого.
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