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1 копійка 1994 року.
Ціна? Оригінал?

1 копійка 1994 року. Ціна? Оригінал?
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:17

1 копійка 1994 року. Ціна? Оригінал?

Доброго дня!

Підкажіть будь ласка по цій 1 копійці 1994 року. Це не підробка? Скільки її приблизна вартість може бути?

Дякую!

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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 09:14

i0g83142

Проверте на магнит. Если немагнитная - та алюминиевая копия.
Если магнитная, по дорого.
aleks-kiev
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