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Основи інвестування і допомога інвестору-початківцю. Як вкладати гроші в цінні папери? Портфельні інвестиції в акції та цінні папери та інвестиційний менеджмент в Україні.
Додано: Чет 26 вер, 2019 12:27
Покупка долговых обязательств НБУ
Могу ли я, как физлицо, купить долговые обязательства НБУ?
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:34
Re: Покупка долговых обязательств НБУ
Никто не знает?
Додано: Нед 06 жов, 2019 12:31
Re: Покупка долговых обязательств НБУ
Наличные деньги - это то обязательства НБУ, которые вы можете купить, и все. Какие ещё вы хотите?
Додано: Вів 08 жов, 2019 14:26
Re: Покупка долговых обязательств НБУ
депозитные сертификаты
Додано: Вів 08 жов, 2019 14:30
Додано: Вів 08 жов, 2019 15:50
Re: Покупка долговых обязательств НБУ
а жаль (( я б купил
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