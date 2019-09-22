Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів

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На заметку "экономным" розеточникам, с Китая заказывал мелочевку на 1 usd, заказ привез бесплатно курьер домой... Клара это же за 1 доллар и Китай
В пресс-службе Rozetka отметили, что ввели плату, поскольку много заказов не забирают.
"Из-за того, что много заказов приезжают в магазины, а потом их не забирают, мы вынуждены сделать вывоз товара со склада платным", - заявили в компании.
Пробовал только что сделать заказ с полной предоплатой товара, и цена доставки всё равно 10 грн. Т.е даже если я не прийду забрать уже оплаченный заказ, он останется в подарок розетке, и плюс ещё и деньги за его доставку +10грн.
Что то мне кажется что оплаченная предоплата и с дополнительным платным самовывозом, как то не сходится со словами прес-службы.
Предлагаю магазину новый лайф-хак, пусть кассир если купюры у клиента меньше 200 грн берет дополнительно +10 грн за инкассацию, или процент суммы за пересчёт купюр, думаю в текущей логике объяснения этого нововведения это будет тоже логично и правильно. Владислав - записывайте... всё равно пока нет конкуренции и амазона в стране, можно заработать ещё чуток, но помните что репутация зарабатывается тяжело годами, а гробится легко, платным кулечком или мелочными дополнительными оплатами типа введенной сейчас, в народе такое называется просто - жлобство
chipmunk написав:Китайці з самого Китаю шлють даром, а ці %%№%:№%№...
зайдите на алибабу\таобао и посмотрите цену такого же товара "без доставки". может быть и в 2 раза дешевле.
просто на алиэкспресс это маркетинговый ход, доставка часто включена в цену.
Цікаво, як в ціну 1$(25 гривень) можна включити доставку 30-40 гривень??? Напевно існують якісь домовленості з перевізником. А Розетка не може домовитись? Якщо не може, то чому немає доставки Укрпоштою, наприклад? Очевидно - гребуть бабло, поки можна. З такою політикою кількість клієнтів ще більше впаде.
Vit.Ali написав:На заметку "экономным" розеточникам, с Китая заказывал мелочевку на 1 usd, заказ привез бесплатно курьер домой... Клара это же за 1 доллар и Китай
В пресс-службе Rozetka отметили, что ввели плату, поскольку много заказов не забирают.
"Из-за того, что много заказов приезжают в магазины, а потом их не забирают, мы вынуждены сделать вывоз товара со склада платным", - заявили в компании.
Пробовал только что сделать заказ с полной предоплатой товара, и цена доставки всё равно 10 грн. Т.е даже если я не прийду забрать уже оплаченный заказ, он останется в подарок розетке, и плюс ещё и деньги за его доставку +10грн.
Что то мне кажется что оплаченная предоплата и с дополнительным платным самовывозом, как то не сходится со словами прес-службы.
Предлагаю магазину новый лайф-хак, пусть кассир если купюры у клиента меньше 200 грн берет дополнительно +10 грн за инкассацию, или процент суммы за пересчёт купюр, думаю в текущей логике объяснения этого нововведения это будет тоже логично и правильно. Владислав - записывайте... всё равно пока нет конкуренции и амазона в стране, можно заработать ещё чуток, но помните что репутация зарабатывается тяжело годами, а гробится легко, платным кулечком или мелочными дополнительными оплатами типа введенной сейчас, в народе такое называется просто - жлобство
Периодически заказываю различные шнуры-кабели для телефонов, наушников, и т.п. на Али. За 2 бакса нормальные шнуры (есть и по 1 баксу но хуже), можно и поштучно, и это уже с доставкой домой. Не хуже какого-то брендованого дата-кабеля Самсунг или Эпл за 10-20-50 баксов в Украине Думай-те
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
andrijk777 написав:Цікаво, як в ціну 1$(25 гривень) можна включити доставку 30-40 гривень??? Напевно існують якісь домовленості з перевізником. А Розетка не може домовитись? Якщо не може, то чому немає доставки Укрпоштою, наприклад? Очевидно - гребуть бабло, поки можна. З такою політикою кількість клієнтів ще більше впаде.
Какой то слушок прокатился, что Укрпочту готовят для приватизации для Алибабы.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.