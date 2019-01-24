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Finance.ua: Кредитные карты с рассрочкой
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 16 жов, 2019 13:32
Пропонуємо до обговорення:
С какими картами можно оплачивать покупки частями
Рассрочка – очень полезная услуга. Она позволяет совершать крупные покупки, равномерно распределяя нагрузку на бюджет. Некоторые банки привязывают ее к своим кредитным картам. Мы подобрали для вас несколько кредиток, с которыми можно покупать сейчас, а платить постепенно.
Дивися повний текст Кредитные карты с рассрочкой
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Додано: Сер 16 жов, 2019 20:45
А де про А-Банк?..
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MASolomko
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Додано: Чет 17 жов, 2019 10:26
Да, и надо бы поставить сноску, про бесплатное обслуживание от альфа банка. Который списывает 60 грн каждый месяц за использования кредитного лимита.
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kolegin_yuriu
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Додано: Чет 17 жов, 2019 11:45
kolegin_yuriu написав:
Да, и надо бы поставить сноску, про бесплатное обслуживание от альфа банка. Который списывает 60 грн каждый месяц за использования кредитного лимита.
Если пользоваться только рассрочками, то эту комиссию списывать не будет
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Faceless
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