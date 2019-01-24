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Finance.ua: Кредитные
карты с рассрочкой

Finance.ua: Кредитные карты с рассрочкой
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 13:32

Finance.ua: Кредитные карты с рассрочкой

Пропонуємо до обговорення:
С какими картами можно оплачивать покупки частями
Рассрочка – очень полезная услуга. Она позволяет совершать крупные покупки, равномерно распределяя нагрузку на бюджет. Некоторые банки привязывают ее к своим кредитным картам. Мы подобрали для вас несколько кредиток, с которыми можно покупать сейчас, а платить постепенно.

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D2
 
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А де про А-Банк?..
MASolomko
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Да, и надо бы поставить сноску, про бесплатное обслуживание от альфа банка. Который списывает 60 грн каждый месяц за использования кредитного лимита.
kolegin_yuriu
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:45

  kolegin_yuriu написав:Да, и надо бы поставить сноску, про бесплатное обслуживание от альфа банка. Который списывает 60 грн каждый месяц за использования кредитного лимита.

Если пользоваться только рассрочками, то эту комиссию списывать не будет
Faceless
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